Cómo será el juicio contra Juan Darthés por la denuncia de Thelma Fardin

Luiz Antonio Nazareth, abogado de Darthés, dijo que el juez, Ali Mazloum, podrá dictar sentencia apenas termine la audiencia luego de escuchar a todas las partes en forma oral. "No sabemos si decidirá de inmediato o se tomará más tiempo, no hay plazos", comentó el letrado.

De todos modos, Nazareth aclaró que es posible que, si se extiende la acusación de la querella o la defensa, el juicio continúe el miércoles 1° de diciembre.

El caso presenta una extrema complejidad jurídica ya que el acusado tiene nacionalidad brasileña, la denunciante es argentina y el delito que se investiga habría sido cometido en Nicaragua, en 2009.

La denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés

El 11 de diciembre de 2018, Thelma Fardin denunció que fue abusada sexualmente por Juan Darthés durante la gira de Patito Feo en Nicaragua, en 2009.

La acusación se dio a conocer en los medios luego de una conferencia de prensa del colectivo Actrices Argentinas.

"En 2009 estaba de gira con un programa infantil. Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no", dijo entre lágrimas, en un video que grabó antes de la conferencia con los medios.

"Se subió arriba mío y me penetró. Por suerte alguien tocó la puerta y me pude ir", reveló en dicha presentación del colectivo Actrices Argentinas.

Thelma contó que se animó a hablar después de que el actor fue denunciado por otras actrices. Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos fueron las que lo denunciaron mediáticamente por diferentes situaciones de acoso y abuso sexual.