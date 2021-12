El dolor de Flor Vigna y Luciano Castro: "Vivir es urgente" 

"Ayer cuando estaba viajando al show, que hice en la Sala Siranush, me acordé de algo. Mi mamá me llevaba cuando tenía 17 años a trabajar ahí. Íbamos en bicicleta. Y ayer hice el mismo camino... me emociona pensarlo", detalló.

“Estaba desesperada por hacerlo, era ahora el momento, lo elegí y me lo tengo que bancar porque soy millonaria de vida”, contó la también actriz, convencida de que el dinero no lo es todo cuando uno hace lo que siente.

A modo de celebración por este presente maravilloso que vive, Flor eligió tatuarse una frase muy significativa en la muñeca y compartió la imagen en sus redes sociales.

Pero, ¿qué frase eligió la artista? En una tipografía de máquina de escribir, y con un trazo muy delicado, Flor Vigna se tatuó “vivir es urgente”.

flor-vigna-luciano-castro-2.jpg Tatuaje de Flor Vigna

“No podía elegir arriba o abajo… le mandó las dos, para que me quede grabado”, compartió en sus historias de Instagram mientras dudaba de la ubicación de aquellas palabras.