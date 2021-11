En la entrevista con Alejandro Fantino, la China dijo: “Yo ni a un novio me banco que me vengan a pedir explicaciones. ‘¿Donde saliste, con quiénes estuviste, quiénes estaban?’No tengo tolerancia para esas cosas. Hay algo que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. Yo no soy un personaje, yo soy yo...”.

Entonces, el periodista le preguntó: “¿Hubo gente que defraudó en este momento?”. Y la respuesta de la China Suárez fue contundente: “Sí. Cuando alguien te defrauda, es porque no esperás que sea así. Que vos puedas pensar que puedan haber amigos que te banquen más o menos, es una cosa. Pero tengo a la misma gente desde hace mucho tiempo y no me interesa hacer amigos nuevos, de verdad”, dijo la ex de Benjamín Vicuña.

“¿Tuviste gente cercana a vos que hiciera una declaración pública que te decepcionó?”, volvió Fantino. “No sé si pública. A mí me importa más la vida real. Sí, sí, sí. No era de mi círculo más íntimo, por eso no puedo decir que me haya afectado tanto”, contestó.

Si bien no nombró a su ex amiga, todo indica que se trata de Paula Chaves con quien quedó todo mal.

china-suarez-alejandro-fantinojpg.jpg

La reacción de Wanda Nara a la entrevista de la China Suárez

La China Suárez le brindó una entrevista a Alejandro Fantino por una plataforma de streaming para hablar un poco de lo que fue el escándalo que la tuvo como protagonista cuando Wanda Nara descubrió que había intercambiado mensajes con su marido, Mauro Icardi.

Entre otras cosas, la China habló de que todo lo resolvió en privado y que a ella no le gusta dar explicaciones. También contó que hubo gente que la defraudó todo este tiempo de crisis.

Desde París, la que parece que no se perdió la entrevista fue Wanda Nara. La empresaria, que ya le dio una nota a Susana Giménez junto a Mauro Icardi para sacar todos los trapitos al sol, hizo una publicación que luego borró.

Wanda compartió en su instagram una frase que publicó Pity la numeróloga que dice: “No todas las tormentas vienen para perturbar tu vida, algunas llegan para limpiarte el camino...”.

Pero tras un ratito de eso online, la rubia lo borró.