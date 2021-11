El enojo de Susana Giménez con un cronista en Ezeiza

"¿Qué pasó con Lucía? ¿La echaste de tu departamento?", le consultó el cornista de A la tarde a Susana.

De inmediato, la conductora se enojó con el periodista del ciclo de Karina Mazzocco.

"Que se yo... ¡No me gustan las cosas que me preguntas! ¡No te voy a decir más nada!", respondió Susana.

Luego, el notero de A la tarde quiso saber si le hubiese gustado entrevistar a La China y la diva volvió a incomodarse.

"No me preguntes más.... sos muy chusma, vos", sentenció la figura de Telefe. "Te pregunto si te hubiera gustado entrevistar a La China", reiteró el cronista. "Si me gusta algo, lo hago... ¡chau!", concluyó la conductora.

Susana Giménez y sus problemas de convivencia con su nieta

En diálogo con Marley en Por el mundo, Susana reveló que quiere que su nieta, Lucía Celasco, que está viviendo en Miami, busque su propio departamento.

“Que no se alquile uno de 4 mil dólares por mes, porque lo tienen que pagar ella y su socia [de la marca Lovely Denim] pero quiero que se vaya de casa. Le pido todos los días y no se va”, detalló la estrella de Telefe.

Al parecer, la joven es muy desorganizada y eso no le gusta nada a la conductora.

"No saca las cosas de las valijas. No cuelga la ropa. El placard son las valijas. Y yo soy una maniática.... me paso orndenando y limpiando todo", explicó la estrella.