El mensaje de Flor Vigna a Mica Viciconte luego de que anunciara su embarazo

Y, como tenía que ser, la pareja de Luciano Castro decidió dedicarle un cariñoso posteo a la futura mamá, confirmando, de paso, que la rivalidad se terminó entre ellas.

Luego de que Mica Viciconte anunciara oficialmente su maternidad, la cantante la felicitó con un tierno mensaje.

“¡Felicidades! Vas a ser alta mamá", le escribió Flor Vigna junto a distintos emojis.

Flor Vigna

La reacción de Nicole Neumann tras el anuncio del embarazo de Mica Viciconte

A pesar del supuesto acuerdo de paz después de muchos años entre Nicole Neumann y su ex, Fabián Cubero, a la modelo no le cayó para nada bien el anuncio del embarazo de la actual de Poroto, Mica Viciconte. Lo cierto es que hasta hace muy poco los padres de Indiana, Allegra y Sienna Cubero tenían interpuestas sendas medidas cautelares para, por ejemplo, no mostrar a las menores en sus redes sociales. Situación que se modificó después de la venta de la casa familiar en disputa y parecería que hicieron un alto en su mala relación.

Pero evidentemente la forma en que Mica Viciconte y Fabián Cubero anunciaron vía redes a sus familiares la noticia del bebé en camino no le cayó para nada bien a Nicole Neumann. Con la excusa del partido despedida del ex jugador del Club Atlético Vélez Sarsfield, que no se pudo hacer antes debido a la pandemia, Cubero invitó a las dos familias a reunirse en su casa. Allí, les entregarían una invitación especial. Llegado el momento, les pidieron que descubran la invitación, y al hacerlo vieron la ecografía de Luca con un texto para cada uno de los presentes.

"El momento exacto en que anunciamos con @fabiancuberooficial que se agrandaba la familia", dice Mica en el posteo que acompaña el video. "Se vienen momentos de cambios, de transitar distintas emociones y sensaciones, pero felices con esta noticia porque es algo que anhelábamos en esta relación que venimos construyendo con mucho amor y respeto hace más de 4 años. Te esperamos con mucha alegría y amor, Luca".

Así, horas después pudo verse desde las historias de Instagram de la ex mujer de Fabián Cubero una curiosa frase en inglés, que traducida significa algo así como “A los que miran mi vida y chusmean sobre ella, ¡no se rindan! Se acerca la temporada 2″. Si bien es muy sutil, porque ese es perfil mediático de Nicole Neumann, la realidad es que no deja de mostrar los sentimientos generados en la exitosa modelo sobre la exposición de su ex marido y su actual pareja. ¿Será que le molesta que tengan más prensa que ella por estas horas? Cosas de diva...