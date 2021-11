En tanto hacia el final de su homenaje público, Rosenfeld habló desde los más profundo de su corazón desgarrado al asegurar "Lloro cada segundo que huelo tu perfume y te busco a mi alrededor cuando imagino tu voz. Y ya se que no vas entrar mas por la puerta como te vengo esperando. Ahora solo estás adentro mío y es ahí donde estarás para siempre. La vida es un antes y ahora en mas… un después".

posteo ana rosenfeld 1 mes muerte marido.jpg Ana Rosenfeld compartió con sus seguidores sus sensaciones al cumplirse el primer mes del fallecimiento de su marido, Marcelo Frydlewski.

En tanto Pamela, una de las hijas del matrimonio, también homenajeó a su padre al cumplirse el primer mes de su muerte. "Hoy hace un mes del peor día de mi vida. Todavía sigo esperando que salgas por la puerta y me digas acá estoy, te busco en todos lados y no te encuentro, te hablo y no me respondés, te miro y no me mirás" posteó junto a una postal que los muestra juntos en uno de los momentos más importantes de sus vida: su casamiento.

Al tiempo que agregó todavía en un grito de dolor "Todos los días es un nuevo día esperándote y viviéndolo un día a la vez , nunca fui de escribir por acá pero ahora tengo la necesidad de hacerlo capaz alguien me dice lo que quiero escuchar, que vas a volver pronto… me hago la entera, la fuerte, la que puedo con todo pero te extraño y necesito cada día mas".

pamela hija rosenfeld un mes muerte padre.jpg Pamela, una de las hijas de Ana Rosenfeld y Marcelo Frydlewski, recordó su padre a un mes de su muerte.

Ana Rosenfeld: "El cariño es inmenso así como el dolor"

Ana Rosenfeld compartió un sentido mensaje en Instagram tras el entierro de su esposo Marcelo Frydlewski, quien falleció hace unas semanas tras complicaciones de su cuadro de coronavirus en Estados Unidos.

"En el día de ayer después de un largo viaje lloré desconsolada al ver que dejaba físicamente tu cuerpo en un lugar profundo en la tierra, pero sabe amorcito que tu corazón, tu alma, tu rostro sonriente toda nuestra vida juntos no están ahí. Todo lo tengo en otro lugar escondido, que solo vos y yo conocemos! Nada nos va a separar jamás! Te amé, te amo y te amaré para toda la vida!", fueron las conmovedoras palabras de la abogada junto a un corazón rojo.

Lo cierto es que en medio de este profundo dolor, Ana agradeció todos los mensajes de fuerzas que recibió y aclaró cuándo retomará su agenda laboral.

ana-rosenfeld mensaje.jpg El agradecimiento de Ana Rosenfeld por todos los mensajes recibidos tras el fallecimiento de su marido Marcelo Frydlewski.

"Gracias a todos por haberme acompañado en el difícil momento que me toco vivir. El cariño es inmenso así como el dolor que estoy transitando. A partir del lunes 25 estaré retomando la actividad con la energía y la luz que Marcelo me da", indicó desde Twitter. Y añadió: "Gracias por todo A partir del Lunes 25 de octubre me tendrán en actividad. Así es como Marcelo lo desearía. Su luz y su energía me acompañaran todo este nuevo camino".