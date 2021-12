Fito Páez y Romina Richi nuevamente juntos por un motivo más que especial

Páez richi e hija.jpg

Cuál será el rumbo de Margarita a partir de ahora es la pregunta que sus padres se hacen seguramente. Pero claramente le beta artística está en sus venas. Como dato a tener presente, vale saber que la hija de Fito Páez y Romina Richi toca el piano desde los 5 años por la natural influencia de su padre, todo un ícono del rock nacional. En tanto, en materia actoral debutó en cine junto a su madre en El padre de mis hijos, en 2018.

Fito Páez y Romina Richi fueron pareja entre 2002 y 2010 y fruto de esa relación nació Margarita en 2004. Si bien ya no están juntos desde mucho tiempo, lo cierto es que el astro del rock y la actriz tienen la mejor relación y comparten la crianza de la hija que tuvieron en común. Y así lo hicieron saber por estas horas al compartir con la familia ensamblada que forman, un momento tan importante como es la finalización de una etapa en la vida de un hijo.

Margarita Páez y familia.jpg Margarita junto a papá Fito Páez, mamá Romina Richi, y hermanos.

Romina Richi y la anécdota con Diego Maradona en un boliche

Romina Richi estuvo como invitada a Los Mammones, en la pantalla de América TV, y recordó la anécdota en un boliche con Diego Maradona.

“¿Es verdad que Diego, una vez, te quiso llevar a Cuba, es cierto? ¿Cómo fue ese episodio?”, le consultó Jey Mammon. “Sí. Lo conocí en un boliche, quedamos ahí bailando todos, éramos como un grupo”, recordó la actriz Romina Richi. Y amplió: “Y en un momento, cuando me voy, se me pone arriba del auto. Lo próximo que veo es la cara del Diego acá”.

Ahí, la actriz siguió contando: “Y yo arranco y justo sale Guillermo Coppola, que estaba ahí también. Y le digo: ‘Por favor, Guillermo, ¡sácamelo de arriba del auto! Porque me daba miedo lastimarlo, que se caiga”.

romina richi 2.jpg Romina Richi, en su visita a Los Mammones, recordó su relación con Diego Maradona y la anécdota cuando se la quiso llevar a Cuba.

Luego, Romina contó el inesperado llamado que recibió minutos después de parte de una secretaria del Diez para invitarla a viajar a Cuba con el astro. “Guillermo lo saca del auto y al rato me llamó la secretaria: ‘Diego quiere que te vayas con él a Cuba, te quiere invitar a que te vayas con él mañana’. Pero le dije que no. Lo adoro, pero dije que no y agradecí por la invitación”, finalizó Romina Richi.