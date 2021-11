Vigna Cabré Mi hermano es un clon.jpg La foto de la discordia con Laurita Fernández, cuando Flor Vigna y Nicolás Cabré protagonizaban 'Mi hermano es un clon' en la pantalla de El Trece durante 2018.

"Yo lo sufrí un montón porque era mi primer protagónico... Se hablaba de dos minas disputándose a un chabón y era un garrón", se sinceró Flor Vigna sobre aquella pésima experiencia.

Y hasta confesó que no había hablado ante del tema por miedo a quedarse sin trabajo. "Yo nunca hablé mucho del tema por miedo a no laburar tanto. Yo no comparto para nada los modos de laburar de él. Lo han dicho muchos", reveló refiriéndose a Nicolás Cabré sobre la mala relación que desencadenó una feroz pelea, al punto de sólo dirigirse la palabra durante las grabaciones de sus escenas.

Al tiempo que agregó un tanto enigmática, sin querer explayarse demasiado sobre el tema "Entiendo que cuando uno tiene una trayectoria, se lo agasaja mucho y se lo pone en el lugar de celebrity, y hay cosas que les resultan más normales", en clara referencia a Nicolás Cabré.