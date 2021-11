En el programa Presión Alta, te TyC Sports, le pidieron a Florencia Peña que le diga en 30 segundos algo al entrenador para convencerlo de permanecer en River, y la actriz no lo dudó: “Uy, qué difícil lo que me estás pidiendo. Yo me pondría esta corbata (la histórica de Ángel Labruna que Gallardo lució en el último Superclásico) y le iría a decir como la que la otra vez dijo ‘si ganamos, te entrego la colita’, yo le diría ‘Muñe, si te quedás, yo me pongo la corbatita’. La corbatita sola”.

Peña hizo referencia a Luciana Milessi, una twittera que antes del último partido con Boca le dedicó un mensaje subido de tono al delantero Julián Álvarez.

“Mi marido sabe que es mi única debilidad (por Gallardo). No soy cholula, a nadie choluleo, pero con Gallardo se me caen las medias. No puedo creer el liderazgo que tiene, me dio vuelta la cabeza. ¿Si practicaría el poliamor con él? Sin dudas, y creo que mi marido estaría muy contento. Si nos deja hacerle unas preguntas en el medio, estaríamos todos chochos”, remató la conductora.

El mal momento de Florencia Peña al aire: "Fui ninguneada en vivo"

Florencia Peña sufrió un desplante en pleno aire de su programa. Campi estaba haciendo un móvil desde la calle, imitando a Marcelo Polino, cuando encontró unas señoras en plena calle: al abordarlas y decirles que era el programa de Peña no quisieron hablar

“'Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? Es para el programa de Florencia Peña'…”, tras estas palabras Florencia se volvió loca en el piso y pedía de forma desesperada saber los motivos de tanta mala onda.

Campi se volvió a acercar, les preguntó, ellas volvieron a negarse y nos se escuchó el motivo pero si fue suficiente para que el humorista dejara de insistir y no cediera a los pedidos de la conductora.

El humorista continúo camino a la nota de Denise Dumas en la casa, y cuando abrió la puerta Florencia Peña no dudó en decir: "¡Fui ninguneada en vivo! ¿Vos creés que Denis Dumas sabe que es mi programa? Yo hasta que no me abra la puerta no te creo que nos va a hablar".