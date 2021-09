Embed

Álvarez Cuesta disparó munición pesada a través de una picante serie de stories de Instagram. "Muy cansada de que hablen mentiras. Muy. Es hora de que me dejen vivir en paz", comenzó la influencer neuquina junto con fotos suyas.

"Miren fechas, ropa, lo que quieran. No solo que todo es mentira, sino que es al revés", escribió Mica Álvarez Cuesta, y luego añadió: "Y de la ropa qué decirles. Mejor solo decirles que es imposible, y si algo no usaría es lo que usan otras personas".

image.png Nicole Neumann y la ex de Urcera en San Martín de los Andes

"Una persona no muy agradable hizo que bajaran mi historia porque ella después tuvo canje en ese lugar, de muy mal gusto y mala leche", aseguró.

"No puedo hacer nada en paz, ni irme de vacaciones. Encima me hacen cargo a mi de cosas que hace el resto. Yo no tengo nada que ver con esa gente: dicen que copió la ropa, que voy a lugares en donde está la gente esta", continuó indignada, para luego afirmar que su ropa la compró afuera hace bastante tiempo, y que ella ya estaba en San Martín cuando llegaron Urcera y Nicole.

nicole-neumann-manuel-urcera.jpg

"También estuve antes en Miami y justamente no uso lo que usan otros porque me parece nefasto", siguió Micaela, recordando otras vacaciones recientes suyas, casualmente en la misma ciudad donde habían elegido descansar Nicole y José Manuel.