Gianinna Maradona: foto con Rocío Oliva y picante aclaración

gianinna maradona.jpg

Lo cierto es que atrás de ellos se observa la silueta de Oliva, en ese entonces en pareja con el Diez, y ahí Gianinna dejó un picante comentario sobre la postal.

"Así siempre. Le guste a quien le guste. Le pese a quien le pese. (Hasta con ella de dofon)", expresó la hija del astro, punzante al reflejar la imagen.

La bronca del clan Maradona con Stéfano Ceci

En octubre, Dalma Maradona había publicado una fuerte historia contra Stéfano Ceci, el empresario italiano que era amigo de Diego Maradona: “Este es el tipo que se acercó a mi papá como un fanático y ahora dice ser dueño de la imagen, voz y nombre de mi papá, afirmando que eso no es de sus hijos.... Me acaba de aparecer que me bloqueaste cagón de mierda @stefanoceci10″, sentenció.

dalma maradona.jpg

Lo cierto es que el domingo vía Twitter, Dalma Maradona lanzó dos certeros mensajes. En uno aclaró por qué no participa de los homenajes a su padre en Nápoles, Italia, donde es ídolo absoluto: "Nada me haría más feliz que poder presenciar un homenaje a mi papá en lo que fue por muchos años su casa en Italia, Napoli! Pero se está lucrando con su imagen y su nombre y eso no lo voy a permitir! Nada tienen que ver los hinchas que amaré por siempre! Los corruptos son otros!".

Y luego siguió categórica: "Nunca voy a dejar de decir lo que pienso! Eso trae consecuencias! Desde juicios hasta pelotu... opinando desde el desconocimiento absoluto! Me tienen harta! Pero sigo porque lo único que me importa es que se haga Justicia por él y que caigan todas las lacras involucradas!".