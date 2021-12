Guillermina Valdés reconoció su distancia con Marcelo Tinelli

Y luego reconoció por la separación que pasó con Marcelo Tinelli: “Me la re banqué estar conmigo sola, estuve un tiempo separada también de Marce y me hizo bien, estuvimos como tres meses separados”.

“He cambiado mucho en la relación, antes era más discutidora”, reconoció Guillermina sobre el post de ese impasse que tuvieron en la relación.

Y remarcó: “Ahora planteo y la termino en el momento, a mí no me queda ni la cara larga. Después de la pandemia no me banco vibrar mal con otra persona entonces te digo lo que te tengo que decir ahí y seguimos”.

Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli se cruzaron fuerte al aire

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se cruzaron al aire por una infidencia de ella que puso incómodo al conductor de ShowMatch y terminó echándole en cara varias cosas.