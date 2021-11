china historias.jpg Las historias de la China Suárez desde sus redes mostrando el avance de las refacciones de la casona de Pilar que se hizo comprar por Benjamín Vicuña antes de separarse de él.

"Vuelven las stories de la refacción de mi casa. A pedido del público. Estoy filmando y se me complica un poco con los tiempos pero prometo ir mostrándoles" fue el primer mensaje que la China Suárez dejó desde su cuenta con una selfie suya arriba de su auto. En tanto, luego posteó una imagen de lo que será la cocina de la casona y explicó "Todo vuela menos las ventanas y la puerta. Miren cómo creció la cocina".

Además, en una tercera historia sumó el video de un sillón tapizado de verde y blanco que mandó a restaurar, con la leyenda "Mi bebé está listo. ¿Se acuerdan que me ayudaron a elegir el color?" y arrobó el canje de la empresa de decoración que le hizo el trabajo a cambio de publicidad.

La terrible frase de Benjamín Vicuña a la China Suárez

Se conoció qué le dijo el actor Benjamín Vicuña a quien era su pareja, la China Suárez, el día que anunció enojado en Instagram la ruptura definitiva. Lo cierto es que el actor chileno quiso apostar a la reconstrucción del vínculo con la China Suárez e incluso compró una vivienda con todo lo que eso conlleva en términos de dinero en la Argentina.

Paula Varela, panelista y periodista de Intrusos, dio detalles de lo que pasó en esa charla privada que ante el escándalo de la China Suárez con Wanda Nara por Mauro Icardi toma un valor especial. Entre ellas, la compra del caserón en Chacras de Murray, esa carísima propiedad con la que la China, dicen, “se encaprichó” y que, supuestamente, fue pagada por completo y hasta el último billete por el chileno. “Ellos venían mal. Vicuña había descubierto la infidelidad de la China con Nico Furtado. La China le dice: ‘Bueno, me voy a poner las pilas, corto’”, arrancó Paula Varela.

China Suárez y Benjamín Vicuña.jpg La separación oficial de la China Suárez y Benjamín Vicuña la anunció el actor desde sus redes el 20 de agosto pasado.

“Luego, se entera que la China sigue con Furtado”, siguió Varela. A lo que sus compañeros sumaron el dato de que el actor de El Marginal incluso habría pasado la noche en la famosa “casa maldita” de Pilar. “Ese día la discusión fue: ‘Dijiste que te ibas a poner las pilas, que se terminaba todo. Te compré la casa para arrancar de nuevo, arrancar de cero y seguís con este pibe’”, añadió la panelista sobre lo que se dijeron puertas adentro.

¿Y qué dijo la China ante esta reacción? “Ya está, me cansé, no me importa nada. Me voy a Madrid, hacé lo que quieras”. “Ese ‘hacé lo que quieras´ fue el posteo de ‘estamos separados’ que la China ninguneó atrozmente”, cerró Paula.