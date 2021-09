La furia de Lali Espósito: "¡Ya está! Eso es viejo"

Lo cierto es que a raíz de la información que circuló, Lali se volcó a su cuenta de Twitter y comentó que no se bajó de ningún show ya que nunca la convocaron.

"No me bajé de ningún show chiques, porque jamás fue real que me hayan convocado! De hecho, nunca entendí de que hablaban hasta ahora", indicó la artista para darle un punto final al tema.

image.png

Ante este mensaje, Ángel le respondió a Lali vía Twitter: "Como no entendiste, si te conté el viernes. Los organizadores hablaron con Damián Amato el sábado. Yo nunca dije que te bajaste, sino que te querían entre otros 40 artistas".

Inmediatamente, Espósito le respondió al conductor: "Vos fuiste el único que me pregunto por privado si estaría en este show y te dije que no sabía ni de que me estabas hablando. De pronto veo muchos titulares confrontativos (como siempre cuando se trata de dos mujeres)y mal intencionados.Ahí Mi tw".

Y luego añadió enfadada por las publicaciones periodísticas: "A mi estas movidas de tw y contestar no me gustan... pero MENOS soporto ya esa necesidad de seguir enfrentándonos entre mujeres. Eso hizo que quiera twittear, NO que hablen "mal de mi". Año 2021, con mujeres argentinas liderando la escena.. Ya está! Eso es viejo".