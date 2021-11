Luisa albinoni y Catrerine Fulop.jpg Anoche Luisa Albinoni y Catherine Fulop debieron trabajar en equipo en la gala de MasterChef Celebrity, pero no se llevaron nada bien.

Fue así que en determinado momento se la escuchó quejarse “¿Quién me mandó acá? ¿Quién me mandó si yo estaba bien?”. Pero eso no fue todo, porque en la vorágine por cumplir con la preparación indicada, Catherine Fulop seguía pidiéndole cosas, como por ejemplo “¡Tráeme un sartén con manteca para las papitas noisette!”.

Con dos sartenes en la mano, Luisa Albinoni, a esta altura ya desquiciada, como pudo cumplió su rol de asistente y se la alcanzó. Pero no sin antes levantar la mirada y mirando la lente de la cámara pronunció aquella histórica frase que trascendió cuando estalló frente a las cámaras de Crónica TV ante el robo que había sufrido un sobrino suyo, “Perdón pero ¡Me tienen las bolas llenas!”.

Claro después en el back del programa, la rubia explicó su furia. Imitando el tono caribeño de Fulop, Luisa Albinoni recordó los pedidos de Cathy “Me decía 'prepárame esto, tráeme las ollas, que se yo, oiga chica, pequeña, dos, tres, cuatro'. ¡Me está poniendo loca”.

Cómo les fue a Luisa Albinoni y Catherine Fulop en la noche homenaje de MasterChef Celebrity a Doña Petrona

Evidentemente este poco entendimiento entre Catherine Fulop y Luisa Albinoni trabajando en dupla se vio reflejado en la preparación final de la noche, dado que el jurado les puso el delantal gris lo que implica ir al día de última chance para evitar ir a la gala de eliminación del domingo.

Así, una vez definida la competencia del martes, las dos se echaron en cara el resultado obtenido entre risas y chicanas y Luisa Albinoni, demostrando la excelente comediante que es pegó unos grititos y amagó irse del estudio al grito de “¡Ay, basta! Renuncio, Cathy. No me ves más”.