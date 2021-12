La furia de Tamara Báez y L-Gante tras un accidente vial

tamara baez.jpg

Tamara compartió una historia en su cuenta de Instagram con el video que se estaba difundiendo en las redes sobre ese momento ante la alerta de un seguidor sobre el tema: “Estás en todo Tik Tok, cuando no sé si te quisieron chocar o cómo fue pero amé como le dijiste de todo a la vaga”.

Embed

A lo que la joven aclaró al respecto: “Casi nos choca dos veces y encima, en vez de pedir disculpas, se hacía la loca”, replicó la madre de Jamaica.

La filmación muestra a Tamara Báez muy enojada y a puro insulto contra la otra mujer tras el inconveniente en la vía pública. Según su relato, la otra conductora había manejado de forma imprudente. En el video también aparece L-Gante en escena ante la presencia de mucha gente que observaba la situación.

tamara baez 1.jpg

L-Gante y Tamara Báez en conflicto por las fotos de su hija Jamaica

El cantante L-Gante y su novia Tamara Báez no se ponen de acuerdo en cuanto qué hacer con las fotos de Jamaica y esto habría desatado un conflicto en la pareja.

La novia del músico de 21 años compartió un video para probar el excelente humor con el que se despierta su hija a las mañanas: a pura risas y queriendo dar sus primeras palabras.

Se supo que L-Gante no está muy de acuerdo con esto y la disputa entre ambos es que Tamara quiere hacerle un cuenta en las redes para la pequeña Jamaica pero L-Gante no quiere porque sabe que la exposición extrema no está buena.