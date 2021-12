L-gante y Tamara Báez en conflicto por las fotos de su hija Jamaica

Se supo que L-gante no está muy de acuerdo con esto y la disputa entre ambos es que la influencer quiere hacerle un cuenta en las redes para la pequeña Jamaica pero L-gante no quiere porque sabe que la exposición extrema no está buena.

Mientras resuelven qué hacen en cuanto a una cuenta para la pequeña, su mamá no duda en llenar su perfil de fotos y videos de Jamaica asegurando que a ella le gusta eso y cosechando el enojo del cantante.

image.png

Tamara Báez rompió el silencio tras los nuevos rumores de separación de L-Gante

A menos de 3 meses del nacimiento de su hija Jamaica, L-Gante y su novia Tamara Báez vivieron varios episodios confusos donde se habló de crisis y separación. La realidad es que la vida del cantante urbano del momento, y todo su alrededor, vio alterada su vida radicalmente en los últimos meses con la popularidad masiva que adquirió tras visitar el programa de Marcelo Tinelli en la pantalla de El Trece, a pesar de que en el ambiente de la cumbia y las redes ya era exitoso.

Así, todos los programas habidos y por haber quisieron tenerlo. Artistas top, como Tini Stoessel, lo invitaron a grabar colaboraciones musicales. Los shows se multiplicaron hasta cubrir su agenda por completo, hasta recibir invitaciones como la de Cinthia Fernández, para sumarse a algún challenge un tanto hot lo que despertó alguna cierta reacción por parte de su novia Tamara Báez. Pero de ahí a romper la pareja con una beba recién nacida, es otra cosa mucho más seria.

Lo cierto es que en las últimas horas trascendió una supuesta nueva crisis del cantante urbano y la madre de su hija, donde hasta aseguraron que L-Gante había dejado la casa que comparte con Tamara Báez y la pequeña Jamaica. Así es que desde sus redes sociales, la joven que hace 5 años es la novia del cantante, salió a decir lo suyo.

Fue entonces a través de una de sus historias de Instagram que Tamara Báez desmintió la supuesta información. Con la imagen de un programa de tv donde tocaban el tema, se limitó a escribir "Ni yo sabía que estábamos separados" junto a tres emojis riéndose como para bajarle el tono al rumor y demostrar que no se lo tomó mal. Al mismo tiempo, también subió imágenes junto a L-Gante mientras ellas se tomaba algunas selfies, y lo denominó su 'espía' a modo de guiño.