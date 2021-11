La reacción de Zaira Nara en plena entrevista de Wanda con Susana Giménez

Pero el especial que incluirá la entrevista mano a mano entre la conductora y Wanda Nara es material exclusivo que se podrá ver completo en la plataforma de Paramount Plus la semana que viene.

"Con Mauro decidimos seguir juntos", dijo la empresaria sobre la crisis que va dejando atrás la pareja luego de que el futbolista fue protagonista de una infidelidad con la actriz Eugenia "La China" Suárez.

"Si yo me equivocara así, Mauro no me lo perdonaría. Descubrí todo, y si lo pudimos reconstruir es porque Mauro Me contó todo. Podría haber pasado de todo, y no pasó", dijo Wanda.

El posteo de Zaira Nara

Y Zaira Nara, que es muy unida a la empresaria pese a la distancia, no se perdió el ida y vuelta de Wanda con Susana. Prendida a la pantalla de Telefe, le sacó una foto a su televisor y la compartió a través de sus stories de Instagram. Además de etiquetarlas, la morocha les dedicó a ambas el significativo emoji de corazón.