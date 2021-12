Murió Alfonso Grispino, el actor que interpretó a Flavio Pedemonti

flavio pedemonti.jpg

"Se nos fue don Alfonso Crispino. “Bartolo”, para nuestro programa de radio durante 17 años. Vivió una linda vida. Y le hizo una gambeta final al deterioro que venía. Descansa en paz, seguro", precisó Beto.

Y sobre la muerte de Bartolo, contó en un video en Instagram: “Voy a dar una noticia que no hubiera querido darle, se nos fue Bartolo, don Alfonso Grispino. Falleció anoche, al parecer de muerte súbita, durmiendo”.

Además, admitió la preocupación de todo el equipo de trabajo por la salud del actor que se fue deteriorando en el último tiempo: “Todo el equipo de Bien Levantado lo iba notando y lo ayudábamos en temas médicos, y nos aseguramos que no le faltara nada. Vivía solo, no tenía familia. Por lo cual estoy seguro que ustedes y nosotros, con la radio y el amor permanente fuimos lo mejor que pasó en la vida”, señaló.

Otros famosos como el cantante de cumbia Pablo Lescano también expresaron su dolor por la muerte del querido actor: "Te me fuiste de jirafa @viejobartolo gracias por compartir tu alegría viejito y arrancarnos unas carcajadas!!".

Beto Casella durísimo con Yanina Latorre

El conductor de Bendita, Beto Casella, defendió a su compañera Edith Hermida y cuestionó fuerte a la panelista de LAM, Yanina Latorre. "A las 'angelitas' las respeto intelectualmente, pero hay una que no. La señora Latorre metió unos bocadillos. Vos, querida, que has tratado de mal co... a una, que has tratado de conch... seca a otra, que has dicho las peores barbaridades, sobre todo, de mujeres, sos la menos indicada para opinar", comenzó el conductor.

Y añadió fuerte: "En estas cosas, vos callate la boca, seguí hablando de los maridos que engañan a las mujeres, que eso lo hacés bárbaro. Pero callate, no te metas en estos temas. Más si no querés que te nombren, no hablés de nosotros. Si podés, salí del piso. ¿Quedó claro?".

"Este es el respeto que nos merecés, Yanina Latorre. Vos no podés decir nada de estos temas. ¿Querés que te hagamos informes con todos los epítetos que les dedicaste a las mujeres? Estamos un bloque entero", finalizó Casella.