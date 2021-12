Por qué recortaron al personaje de Esteban Lamothe en La 1-5/18

desnudos con Lamothe.jpg Esteban Lamothe formará parte del elenco de la temporada teatral de Buenos Aires en 2022 de la obra Desnudos.

Esa es la razón por la que no pudo estar junto a Luciano Cáceres, Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Mey Scápola y Sabrina Rojas en el lanzamiento oficial de la temporada teatral de Desnudos 2022.

la-uno.jpg Esteban Lamothe por estos días se encuentra aislado tras resultar contacto estrecho de un caso de covid-19, por lo que la producción de La 1-5/18 debió recortar varias de sus escenas de la novela.

En tanto, ni bien avisó a la producción de La 1-5/18 tomaron las medidas correspondientes y debieron recortar todas sus escenas de estos días hasta cumplir con las medidas sanitarias y constatar que no se haya contagiado. Según trascendió, la persona que contrajo coronavirus allegada a Esteban Lamothe es una amigo personal, de manera que no comprometió a nadie más de la tira de El Trece.

Por otro lado, desde este miércoles El Trece hace algunos cambios en su grilla tras el final de ShowMatch. Así, después de los dos capítulos de la serie Terapia alternativa que el canal puso al aire, desde este miércoles La 1-5/18 irá a las 23 hs., dado que Guido Kazcka y sus 8 escalones del millón cubrirán la franja horaria desde las 21:15 hs. para luego darle paso a la ficción de PolKa.

Esteban Lamothe aclaró si sale o no con Ángela Leiva

Después de que fueran descubiertos los actores de La 1-5/18, Esteban Lamothe y Ángela Leiva, muy juntitos durante madrugadas pasadas confirmando así los rumores de romance que sobrevolaban desde hace tiempo, el actor rompió el silencio sobre la cuestión.

Lo cierto es que desde que comenzaron las grabaciones de la ficción de PolKa, no pasó mucho tiempo hasta que surgieron los primeros comentarios sobre la excesiva buena onda entre la cantante tropical y el actor, despertando rumores de una incipiente relación. Pero por ese entonces, Esteban Lamothe estaba en pareja con Katia Szechtman, y Ángela Leiva vivía un coqueteo con un productor de ShowMatch mientras participaba del concurso de baile. De manera que, al menos oficialmente, no era posible blanquear relación alguna. Pero hoy en día, ambos están solteros.

Así, ante las nuevas versiones que aseguran la existencia de una relación entre los integrantes de La 1-5/18, Esteban Lamothe se mantiene en su postura negativa. Es por eso que en horas de la mañana de este miércoles, el actor publicó un corto pero contundente posteo desde su cuenta de Twitter: "Es todo mentira", dando por desmentido el romance.

tw Lamothe.jpg En el mes de noviembre pasado, Esteban Lamothe desmintió vivir un romance con su compañera de La 1-5/18, Ángela Leiva.

Claro que los comentarios en la red social del pajarito no se si hicieron esperar, y le dejaron todo tipo de mensajes. Desde felicitaciones como "Grande Lamothe te estás comiendo a Ángela Leiva!! Meta cumbia no más", pasando por otros más comprensivos como "No importa si es verdad o mentira. Lo importante es que seas feliz", hasta algunos otros agresivos como "Ojalá sea mentira porque si no la mina no tiene buen gusto".