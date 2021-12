Rodrigo Lussich contó cómo es el material hot de Florencia Peña

“Si hay foto, hay video. Te invito a que lo veas sin censura”, fue la manera en la que Florencia Peña anunció su nuevo laburo.

Pero, Rodrigo Lussich la deschavó y alertó a sus seguidores que no es tanto como la actriz y conductora prometió. “Dicen que Flor Peña vende algo que no es, que una vez que entrás a la página no hay tanto como ella promete”, indicó el periodista.

“Dicen que es medio tristón, medio ‘tiradito’.Vos entrás para verla en pelotas y no”, reveló Lussich. “No entiendo por qué le dice así. ¿Es una pyme? ¡Hay que pagar en dólares!”, sumó en cuanto al nuevo proyecto de Flor Peña.

Florencia Peña creó una cuenta para subir material sin censura

Florencia Peña suele mostrar su escultural figura en las redes sociales y muchas veces fue víctima de censura de imágenes por el contenido de las mismas.

Por eso en las últimas horas, la actriz y conductora, cansada de que se le elimine el material que quería compartir con sus seguidores, decidió crear su propia cuenta en una app para volcar esa clase de contenidos hot.

"Si hay foto, hay video. Te invito a que lo veas sin censura en mi cuenta de @divasplayok www.divasplay.com/@flor_de_p", anunció Flor Peña en su posteo de Instagram.

Antes de este anuncio oficial y ante el revuelo que generaron las primeras imágenes que trascendieron, el nombre de la conductora fue tendencia en Twitter durante el lunes ya que muchos usuarios se preguntaron si efectivamente era su cuenta o se trataba de una fake.

Lo cierto es que Peña ahora se podrá mostrar al natural y avisó a sus seguidores que la acompañen en este nuevo canal de comunicación.

“Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más. Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las Fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos”, indicó la actriz y conductora.