El FMI aprobó la revisión del acuerdo con Argentina y enviará el desembolso de USD 1.000 millones

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Según el organismo, el Gobierno implementó medidas correctivas para acercarse al objetivo de reservas y reducir los diferenciales soberanos, en un contexto internacional más complejo y marcado por mayores tensiones políticas internas durante 2025.

Georgieva afirmó que las autoridades argentinas “han seguido avanzando con paso firme en la estabilización y la creación de una economía más orientada al mercado” y evaluó que “la creciente incertidumbre política en 2025 afectó temporalmente el crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa, pero desde entonces se han implementado ajustes de política que han propiciado un aumento de las reservas, una renovada desinflación y una mayor confianza en el mercado, a pesar de un contexto global más complejo”.

La titular del FMI sostuvo además que el Gobierno de Milei mantiene el compromiso de "preservar la estabilidad mediante un paquete de políticas equilibrado que impulse la desinflación, al tiempo que fortalezca la sostenibilidad externa y fomente el crecimiento, incluyendo la garantía de un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales”.

En ese sentido, la directora del FMI pidió profundizar el ajuste fiscal mediante una reducción adicional de subsidios energéticos, una mejor focalización de la asistencia social y límites al gasto discrecional para compensar iniciativas impulsadas desde el Congreso.

También reclamó avanzar con reformas tributarias y previsionales, además de reforzar la disciplina fiscal en provincias y municipios. Según el directorio, esas medidas “serán esenciales para mantener el ancla fiscal y, al mismo tiempo, preservar el margen para el gasto social prioritario, que será fundamental para consolidar aún más la impresionante reducción de la pobreza”.

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Además, elogió las medidas de desregulación económica y la aprobación de reformas fiscales, laborales y comerciales. "Deben continuar los esfuerzos para crear una economía más competitiva y abierta, incluso mejorando la previsibilidad de los marcos tributarios y regulatorios, para liberar el potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento”, acotó.

Aunque destacó la desaceleración inflacionaria, el superávit fiscal primario y el avance de inversiones privadas, el organismo reconoció que la ejecución del programa mostró resultados heterogéneos hasta fines de 2025, especialmente por la demora en la recomposición de reservas externas.

El directorio también valoró los cambios aplicados al esquema monetario y cambiario, al señalar que contribuyeron a fortalecer la confianza del mercado y favorecer la acumulación de divisas.

“Dadas las vulnerabilidades que aún persisten, los directores alentaron a las autoridades a implementar con decisión un paquete de políticas equilibrado que respalde la desinflación, al tiempo que fortalezca la estabilidad externa y sostenga el crecimiento, incluyendo la garantía de un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales”, agregaron.

En paralelo, el FMI respaldó la estrategia de compras de dólares del Banco Central de la República Argentina y pidió sostener la adquisición de reservas junto con una política de flexibilidad cambiaria.

La aprobación de la revisión habilitó el desembolso de USD 1.000 millones que ingresarán a las reservas del Banco Central.

En ese contexto, la autoridad monetaria acumuló 92 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario. Este jueves compró USD 145 millones y el total adquirido en lo que va del año ya superó los USD 8.800 millones.

Desde la puesta en marcha del nuevo esquema monetario en enero, el Banco Central sumó USD 8.851 millones, con abril como el mes de mayor acumulación, al registrar ingresos por USD 2.769 millones.