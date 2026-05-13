Mirko y Pipe, los hijos de Marley y Flor Peña, se amigaron al aire en Luzu TV y revelaron qué los unió

Florencia Peña, fiel a su estilo, no se quedó atrás y disparó: "Nosotros no queremos que nuestros chicos nos digan que somos padres de mierd, porque somos padres de mierd. Queremos disimular". Marley cerró la secuencia con humor y el stream explotó.

Tras la aparición, los seguidores de Luzu ya piden que Mirko y Pipe vuelvan. La pregunta que flota en el ambiente es una sola: ¿qué opinará Nico Occhiato?

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¿Cuándo debutaron Flor Peña y Marley en Luzu TV?

La incorporación de Florencia Peña y Marley al streaming fue uno de los golpes más resonantes de Luzu TV para el verano 2026. El anuncio oficial lo hizo Nico Occhiato el 16 de diciembre de 2025, en vivo durante Nadie Dice Nada. Al presentarlos, el conductor no escatimó en elogios: "Nos ponen en otro lugar. Son dos personas que nos honra tener en la pantalla de Luzu, dos personas que nos van a llenar la pantalla de profesionalismo y de risas".

El Show del Verano tuvo su debut en Luzu TV el martes 6 de enero y sorprendió al convertirse en uno de los programas más vistos de los canales de stream del país, llegando a los 91 mil usuarios en simultáneo en su primera emisión.

El ciclo arrancó como parte de la programación especial desde Pinamar y, ante el éxito, se extendió más allá del verano. Hoy va de lunes a viernes de 12:30 a 13:30, inmediatamente después de Nadie Dice Nada. El programa mezcla humor, charlas distendidas e invitados, con la química que la dupla viene construyendo desde hace casi dos décadas frente a las cámaras.