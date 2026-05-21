El repudiable comentario de Paula Chaves a Nacho Elizalde: "Te viene a..."

Una de las reflexiones más contundentes llegó de la tiktoker Soymarrona, que explicó el trasfondo histórico detrás de expresiones como esa.

“Suena una boludez, pero estas frases no salieron de la nada. Nuestra propia constitución de 1853 explícitamente en el artículo 25 hablaba de fomentar la inmigración europea. Argentina debía volverse más civilizada, más moderna y para muchos eso significaba volverse más blanca”, explicó.

Luego profundizó sobre el concepto de “blanqueamiento” y cómo ese pensamiento atravesó la cultura argentina durante décadas: “Llegaban millones de inmigrantes europeos y se fue invisibilizando a los originarios, a los afro argentinos y a la población mestiza. Se empezó a asociar a lo blanco con lo lindo, con lo educado, con el progreso y a lo morocho con algo que había que dejar atrás. A eso se le llamó blanqueamiento”.

Además, remarcó por qué este tipo de frases no deberían minimizarse ni tomarse como un simple chiste: “Así que sí, decir este tipo de comentarios atrasa totalmente y está malísimo”.

Por último, cerró: “Hay que empezar a desnaturalizar estos comentarios. El 'te va a mejorar la raza' no es un halago, ser blanco no es ser superior y ser negro o marrón no es lo peor del mundo”.

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Cómo fue la reconciliación entre Zaira Nara y Paula Chaves

Tras un largo tiempo de distancia, Zaira Nara y Paula Chaves sorprendieron al confirmar que volvieron a tener contacto y que las diferencias quedaron atrás. La noticia se conoció en Intrusos (América TV), donde ambas decidieron hablar por primera vez de este nuevo capítulo en su relación.

El acercamiento comenzó días atrás, cuando Paula atravesó un duro momento personal por la pérdida de su perro Moro y optó por no asistir a un compromiso laboral. En su lugar apareció Zaira, un gesto que llamó la atención y alimentó las versiones de reconciliación.

La hermana de Wanda Nara se mostró sensibilizada por la situación y recordó: “Se me pone la piel de gallina. Yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en ShowMatch conmigo, así que viví todo eso”.

Al ser consultada sobre el reencuentro, Zaira no dudó en confirmar que volvieron a verse. "Es algo lindo para las dos, hay mucho cariño", expresó, dejando en claro que la relación atraviesa una etapa distinta y más cercana.

Por su parte, Paula también reconoció que hubo un encuentro y relató cómo se dio ese momento inesperado: “Nos cruzó el destino en un local, tuvimos la dicha de vernos en ese lugar donde hay una diseñadora que las dos queremos mucho y se dio”.

Aunque prefirió no dar demasiados detalles sobre la charla, sí remarcó que las tensiones quedaron atrás. “Está todo bien. No voy a dar muchos más detalles porque me voy a mantener en la postura de no hablar del tema”, aclaró.

De esta manera, sin grandes anuncios ni gestos mediáticos, ambas eligieron la discreción para sellar una tregua que parecía imposible y que podría marcar el inicio de una reconciliación definitiva.