Sobre la versión del embarazado dijo irónicamente: "Es gracioso, hace unos días estaba separada y ahora, espero un hijo. No. No estoy".

image.png

¿Separado? Jorge Rial confirmó qué está pasando con Romina Pereiro

Las redes sociales son el reloj de lo que le pasa a las personas y por la falta de fotos y publicaciones de Jorge Rial junto a Romina Pereiro, su esposa, comenzó el rumor de que estaban atravesando una crisis y una posible separación.

El que recibió muchas consultas al respecto fue Ángel De Brito, que decidió ir a la fuente y preguntarle al periodista qué está pasando en su vida romántica personal.

“Había algunos rumores de separación de su mujer, de Romina. Me preguntaban en las redes y algunos colegas. Le pregunté. No sé por qué me preguntan a mí si Rial se separó o no”, dijo De Brito.

Entonces, confirmó: “Me dijo que está todo bien. Que estaba con ella. Estaban en la casa juntos. De hecho, cuando hablé a la mañana, estaban juntos", aclaró el periodista.

Romina y Rial se casaron en 2019 y este invierno atravesaron pro primera vez rumores de separación cuando ella viajó sola de vacaciones con sus dos hijas de una anterior relación. Al igual que ahora, la pareja negó que eso sea cierto.