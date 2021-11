Silvio Soldán reveló cuántos años tiene y habló de su novia

Embed

Y amplió entre risas: "No es muy rubia. A mí me llama la atención el color rubio, basta, me gusta. Nos hicimos amigos, después pasó un poquito más y hasta que un día dije basta y me dediqué exclusivamente a ella".

Y sorprendió al revelar los años que tiene ante la consulta de Adrián Pallares: "Silvio, ¿decís la edad?", le preguntó el conductor.

"Lo voy a decir: mucha gente va a saber que yo tengo 86 años, son muchos eh. Ella tiene 54. Es una chiquilina para mí, al lado mío es una nena", explicó el animador.

silvio soldan 2.jpg

Silvio Soldán habló sobre las salidas transitorias de Giselle Rimolo

Silvio Soldán contó que haría si se la llega a cruzar a su ex, Giselle Rimolo, por la calle y si ella le pidiera perdón.

"No tengo la menor idea ni tampoco me interesa. Si me la cruzara por la calle no se si la reconocería, porque está muy distinta me dijeron. Igual no creo que ella me salude a mi tampoco", indicó el conductor.