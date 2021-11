Susana Giménez tuvo un problema en su vuelo de regreso a Buenos Aires y viajó en clase turista

"No me quiero sacar el barbijo porque no estoy maquillada", fue lo primero que le dijo Susana a los fotógrafos y medios que se encontraban en el aeropuerto de Ezeiza cubriendo su llegada.

Luego contó que tuvo un problema en el vuelo y que tuvo que viajar en clase turista porque su pasaje en primera clase fue sobrevendido dos veces por Air France.

Para compensar la situación, la aerolínea le ofreció tres butacas para ella sola en clase turista. "Me lo tomé con humor, son cosas que pasan", dijo Susana Giménez.

Susana Giménez

Susana Giménez habló sobre su regreso a la televisión

Por otro lado, contenta tras haber conseguido la entrevista del año con Wanda Nara, Susana confirmó que regresará a la televisión el año que viene aunque parece que antes haría un programa especial de fin de año para Telefe.

Susana Giménez

RS Fotos