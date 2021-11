Jorge Rial destrozó a Susana Giménez tras la nota con Wanda Nara.

image.png

Rial dijo que la conductora no estaba concentrada en la charla con la mujer de Mauro Icardi. "Susana está peor que nunca, aumentó su nube a dimensiones extraordinarias. La envidio porque ya hay un universo paralelo que es el universo Susana Giménez. Ya no pregunta, ni repregunta, ni escucha, ella estaba pensando en el postre, en lo que iba a comer después”, continuó.

“No sabe diferenciar a Wanda de Zaira. Fue un error... lo poco que vi fue bochornoso de todos lados. Susana ya es así. Todos pensamos ‘¿es o se hace?’ Yo creo que es”, agregó.

Por último, el periodista también le pegó - sin nombrarla- a Yanina Latorre, que fue la voz autorizada por Wanda Nara para hablar del escándalo en LAM. “Para que quede claro no se originó en ningún periodista este quilombo, se originó en Wanda Nara. Wanda manejó a gusto y piacere. Ningún programa de espectáculos fue el generador de esto y quien le hace la nota fue Susana Giménez. Son dos de las mujeres más escandalosas de la historia del espectáculo argentino”, sentenció.

La charla entre Wanda Nara y La China Suárez

En el mano a mano con Susana Giménez, Wanda Nara sorprendió a todos al contar qué le dijo a La China Suárez cuando hablaron por teléfono.

"No voy a contar todo lo que hablamos, pero lo que ella me dijo coincidía con lo que me mostró y contó Mauro", sostuvo.

Wanda reveló que se disculpó con La China "Le pedí perdón porque en una historia en Instagram había usado una palabra no muy elegante", concluyó.