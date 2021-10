Tajante respuesta de Guillermina Valdés a Yanina Latorre

"La China es libre mientras no se meta con Marcelo Tinelli. Ahí te va a dejar de gustar que sea tan libre", había dicho la panelista de LAM, El Trece, tras escuchar su opinión.

Guillermina se hizo eco de estas declaraciones vía Twitter, alertada por Ángel de Brito, y respondió con altura, aclarando su posición con respecto al escándalo del que hablan todos, y sin entrar en polémicas con la panelista.

"Hola @AngeldebritoOk no defendí, dije que no me quería poner ni de un lado, ni del otro y es una obviedad que todos somos libres de hacer y deshacer en nuestra vida, también que somos responsables de nuestros actos, todo lo que hacemos y dejamos de hacer tiene sus consecuencias", explicó Valdés.

Y luego añadió ante otro mensaje del conductor y jurado de La Academia: "Te quiero y prefiero no responder a @yanilatorre que entiendo tiene todo el derecho a opinar".

