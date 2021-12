Tenso cruce entre Hernán Piquín y Ángel de Brito por un participante de ShowMatch

tw De brito sobre piquin 1.jpg Ángel de Brito chicaneó a Hernán Piquín desde sus redes sociales por el puntaje secreto que le pondría el bailarín a su novio, concursante de ShowMatch.

Así fue que cuando fue el turno de conocer el puntaje secreto de Hernán Piquín hacia la pareja de baile de su novio que sólo tenía 23 puntos, Marcelo Tinelli no perdió oportunidad de mencionar el tema generándose un tenso cruce entre los jurados tras leer el mensaje 2.0 del periodista, así como también el descargo del bailarín sobre la importancia y la fama de la película representada. Rápidamente Ángel de Brito tomó el micrófono chicaneando "Sólo espero que no sea un 1o el voto secreto, porque las otras parejas tuvieron 5, 6, 7".

Agustín Barajas con tw de fondo.jpg Agustín Barajas y su pareja de baile, Loli Ruiz.

Pero Piquín no se quedó callado y le espetó en la cara a su compañero "Vos le ponías 10 a Pachu, me acuerdo...", a lo que de Brito le respondió -casi como un acto reflejo- duramente "Pero Pachu no era mi novio, te recuerdo". Así, el conductor de ShowMatch se dispuso a leer el puntaje, que no fue otro que 10. Pero no le alcanzó para salvarse de la sentencia por lo que quedó en manos del voto del público, junto a las parejas de Mario Guerci y Agustín 'Cachete' Sierra, de las que sólo una pasó a la semifinal: la de Cachete.

Embed

Cómo quedaron las semifinales de La Academia de ShowMatch

Así, tras confirmarse la pareja de baile a Cachete Sierra como la cuarta semifinalista, Macerlo Tinelli se dispuso a leer cómo serían los cruces con las otras 3 parejas que ya habían clasificado para disputar el trofeo de La Academia de ShowMatch 2021.

semifinaistas ShowMAtch 2021.jpg Las cuatro parejas semifinalistas de La Academia de ShowMatch.

La primera semifinal, que será en la noche de este miércoles, quedó definida entre Noelia Marzol junto a Jony Lazarte frente a Celeste Muriega junto a Maxi D'Iorio.

Al tiempo que la segunda semifinal, a disputarse el jueves, será entre Cande Ruggeri y Nico Fleitas frente a Cachete Sierra y Fiorella Giménez.

Embed

Quienes resulten ganadores en cada una de las semifinales serán quienes disputen la gran final el próximo viernes, desde las 22:30 hs. en la pantalla de El Trece, donde Marcelo Tinelli se despedirá ¿para siempre? de los concursos de baile que marcaron toda una era en su carrera televisiva. Y ya no habrá más lugar para los cruces y chicanas entre los jurados, como los de Hernán Piquín y Ángel de Brito.