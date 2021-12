La parecer la conversación fue tranquila, la actriz le habría escrito: “Todo esto se fue de las manos. Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa. Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”.

La respuesta de Mauro Icardi no se hizo esperar: “Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar”.

Claro que esto no le gustó nada a Wanda Nara, pero parece que apenas llegó el mensaje Icardi la notificó y le contó su respuesta.

mauro-icardi-y-la-china.jpg

El motivo por el que Wanda Nara y Mauro Icardi no fueron al Balón de oro

Wanda Nara y Mauro Icardi no fueron invitados a la gala del Balón de oro en la que Liones Messi brilló junto a su familia, Antonella Roccuzzo y sus tres hijos, y se llevó el séptimo balón de oro de su carrera.

Todo parecía indicar que él que pidió que no lo inviten es el mismísimo Messi, pero no: fue Leandro Paredes, el otro jugador del seleccionado nacional de fútbol.

En Los ángeles de la mañana, El Trece, revelaron que esto se debe a un problema personal de Wanda Nara con el deportista.

“¿Querés que te cuente la verdad? Hay dos protagonistas, y hay una razón”, contó Pía Shaw.

“Porque dos jugadores organizaron esto. Uno es (Ángel) Di María, y el otro es (Leandro) Paredes”, sumó la periodista y agregó: “Paredes tiene un problema personal con Wanda Nara”.

“Hay un problema personal, que Paredes y Wanda tuvieron un cortocircuito, no lo voy a contar yo…”, indicó Pía.

“Tuvieron sexo”, consultó Ángel. “Nooo, no lo voy a decir yo. Si lo tienen que decir, que lo cuenten ellos”, contestó Pía Shaw cerrando el tema pero dejando la polémica.