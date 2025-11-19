A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Era de confianza

Apareció una denuncia que amenaza con destruir las finanzas de Wanda Nara: los chats que prueban todo

Wanda Nara enfrenta una nueva controversia judicial tras ser demandada por alguien de su círculo más íntimo. La situación se agravó con la aparición de chats que complicarían su defensa y formarían parte de la causa.

19 nov 2025, 19:37
Apareció una denuncia que amenaza con destruir las finanzas de Wanda Nara: los chats que prueban todo
Apareció una denuncia que amenaza con destruir las finanzas de Wanda Nara: los chats que prueban todo

Apareció una denuncia que amenaza con destruir las finanzas de Wanda Nara: los chats que prueban todo

Luli Oliver, que fue la secretaria personal y asistente de máxima confianza de Wanda Nara, inició una demanda judicial contra ella por irregularidades laborales.

Según su denuncia, trabajó durante un largo tiempo “en negro” y sin contrato formal, algo que Oliver considera ilegal dado el rol clave que desempeñaba en la cotidianeidad del entorno íntimo de Nara. Estuvo a cargo de sus hijos desde marzo de 2023, y cobraba 1.5 millones de pesos.

Leé también

Wanda Nara apareció con un accesorio que Maxi López juró conocer: su reacción lo dijo todo

wanda nara aparecio con un accesorio que maxi lopez juro conocer: su reaccion lo dijo todo

“Como secretaria personal de ella se ocupaba de la organización familiar en el día a día. Desde coordinar con las empleadas que cumplían funciones de limpieza, cocina y gestión operativa de la casa”, contó Santiago Sposato y agregó que en varias casas (Chateau Libertador y Santa Bárbara).

Y en A la tarde (América TV) siguió: “Organización de actividades escolares y extracurriculares de los hijos de Wanda. Si se cancelaba alguna de las clases era Luli la que los iba a buscar con el auto, porque tenía cédula azul. En el colegio era reconocida como adulto responsable”.

Embed

Qué dicen los chats entre Wanda Nara y Luli Oliver

Luego de presentar en A la Tarde (América TV) el origen de la denuncia que Luli Oliver inició contra Wanda Nara, el programa decidió dar un paso más y mostrar ante el público parte del chat que forma parte del conflicto.

También mostraron un chat en el que comenzaron a negociar el sueldo. Luli pasó de ganar 1.5 millones en negro a un millón en blanco.“Luli le dice: ‘Yo no puede tener un sueldo de 1.5 bruto porque con lo que me queda en mano no me alcanza ni para pagar el alquiler que son 700 mil pesos’”.

“¿Qué le dice Wanda Nara? ‘Yo entendí siempre en bruto porque no me da por lo que yo facturo’. Estamos hablando de diciembre del año pasado, y estamos hablando de una Wanda Nara recontra millonaria. Y sigue: ‘Máximo te lleva 6 horas, quizás podés tener otra cosa. A veces ni te reclamo físicamente’. Esto según Wanda, Luli dice que era de 7 a 21”, remarcó.

En la demanda, la joven reclamó casi 28 millones de pesos por daños y perjuicios, indemnización, preaviso, vacaciones no pagas, aguinaldos no abonados, entre otros ítems.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara

Lo más visto