Apareció una denuncia que amenaza con destruir las finanzas de Wanda Nara: los chats que prueban todo

Qué dicen los chats entre Wanda Nara y Luli Oliver

Luego de presentar en A la Tarde (América TV) el origen de la denuncia que Luli Oliver inició contra Wanda Nara, el programa decidió dar un paso más y mostrar ante el público parte del chat que forma parte del conflicto.

También mostraron un chat en el que comenzaron a negociar el sueldo. Luli pasó de ganar 1.5 millones en negro a un millón en blanco.“Luli le dice: ‘Yo no puede tener un sueldo de 1.5 bruto porque con lo que me queda en mano no me alcanza ni para pagar el alquiler que son 700 mil pesos’”.

“¿Qué le dice Wanda Nara? ‘Yo entendí siempre en bruto porque no me da por lo que yo facturo’. Estamos hablando de diciembre del año pasado, y estamos hablando de una Wanda Nara recontra millonaria. Y sigue: ‘Máximo te lleva 6 horas, quizás podés tener otra cosa. A veces ni te reclamo físicamente’. Esto según Wanda, Luli dice que era de 7 a 21”, remarcó.

En la demanda, la joven reclamó casi 28 millones de pesos por daños y perjuicios, indemnización, preaviso, vacaciones no pagas, aguinaldos no abonados, entre otros ítems.