Una amenaza de un exalumno puso en alerta a la Universidad de Tres de Febrero: "Iré a cometer una masacre"

Según informó A24, en el texto completo, el autor promete llegar “a cualquier hora” a una sede de la universidad para “cometer una masacre”, asegurando que llevará “explosivos, armas blancas y una escopeta”. También afirma haber sido estudiante de la institución y dice que busca “vengarse” por haber sido “acosado y humillado”.

La comparación con Anders Breivik, el autor del atentado de Noruega

En otro fragmento, se compara con Anders Breivik, el autor del atentado de Noruega en 2011: “Me convertiré en el Anders Breivik Argentino, sin importar que haya niños, arrasaré con todo a mi paso”. El mensaje finaliza mencionando plataformas como Discord y foros de la deep web donde supuestamente transmitiría el ataque y difundiría un manifiesto.

Ante la gravedad del contenido, intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº1, a cargo de la fiscal Silvina Giordano, que abrió una causa por intimidación pública. Ya se ordenó analizar los correos, iniciar pericias informáticas y evaluar el riesgo para toda la comunidad educativa.

La medida de seguridad que tomó la UNTREF

A fin de reforzar la seguridad en el establecimiento, la policía departamental del municipio de 3 de Febrero dispuso medidas de precaución, bajo la supervisión del Comisario Inspector Ismael A. Carmona, y permanece en contacto directo con las autoridades judiciales.

En tanto, la UNTREF informó que reforzó los protocolos internos de seguridad y mantiene canales abiertos con la fiscalía y la fuerza policial. El objetivo es garantizar la protección de estudiantes y trabajadores, al tiempo que siguen cada avance en la investigación.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, desde la institución publicaron: “La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) informa que todas sus actividades académicas funcionan con normalidad, y que, ante la amenaza recibida, se reforzó la seguridad en todas sus sedes y se hizo la denuncia pertinente”.