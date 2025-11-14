Una amenaza de un exalumno puso en alerta a la Universidad de Tres de Febrero: "Iré a cometer una masacre"
El mensaje indicaba que una persona planeaba ingresar armada a una de las sedes de la UNTREF para “asesinar a la mayor cantidad de estudiantes”, El caso está siendo investigado por la UFI N°1 de San Martín.
Una amenaza de un exalumno puso en alerta a la Universidad de Tres de Febrero.
La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) activó un protocolo de emergencia este jueves tras recibir correos electrónicos con amenazas de ataque armado. Las autoridades denunciaron que varias casillas institucionales recibieron un mail cuyo asunto advertía: “Este jueves me vengaré de todos en la UNTREF”.
El mensaje indicaba que una persona planeaba ingresar armada a una de las sedes para “asesinar a la mayor cantidad de estudiantes”, además de mencionar la posible colocación de explosivos en los edificios.
El correo fue denunciado por el director de Asuntos Jurídicos de la universidad. Los mensajes provenían de una cuenta identificada como “asmodeus764”, creada en un servicio de correo cifrado.
En los mails, el remitente no solo reiteraba sus amenazas, sino que también adjuntaba la foto de una escopeta y aseguraba que todo sería transmitido a una supuesta “organización 764” a través de foros de la deep web.
Embed
Según informó A24, en el texto completo, el autor promete llegar “a cualquier hora” a una sede de la universidad para “cometer una masacre”, asegurando que llevará “explosivos, armas blancas y una escopeta”. También afirma haber sido estudiante de la institución y dice que busca “vengarse” por haber sido “acosado y humillado”.
La comparación con Anders Breivik, el autor del atentado de Noruega
En otro fragmento, se compara con Anders Breivik, el autor del atentado de Noruega en 2011: “Me convertiré en el Anders Breivik Argentino, sin importar que haya niños, arrasaré con todo a mi paso”. El mensaje finaliza mencionando plataformas como Discord y foros de la deep web donde supuestamente transmitiría el ataque y difundiría un manifiesto.
Ante la gravedad del contenido, intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº1, a cargo de la fiscal Silvina Giordano, que abrió una causa por intimidación pública. Ya se ordenó analizar los correos, iniciar pericias informáticas y evaluar el riesgo para toda la comunidad educativa.
La medida de seguridad que tomó la UNTREF
A fin de reforzar la seguridad en el establecimiento, la policía departamental del municipio de 3 de Febrero dispuso medidas de precaución, bajo la supervisión del Comisario Inspector Ismael A. Carmona, y permanece en contacto directo con las autoridades judiciales.
En tanto, la UNTREF informó que reforzó los protocolos internos de seguridad y mantiene canales abiertos con la fiscalía y la fuerza policial. El objetivo es garantizar la protección de estudiantes y trabajadores, al tiempo que siguen cada avance en la investigación.
A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, desde la institución publicaron: “La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) informa que todas sus actividades académicas funcionan con normalidad, y que, ante la amenaza recibida, se reforzó la seguridad en todas sus sedes y se hizo la denuncia pertinente”.