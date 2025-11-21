Duka, internación y amenaza: Qué le pasó y cómo es su estado de salud

El expresidente de Independiente Andrés Ducatenzeiler tuvo que ser internado en una clínica, según trascendió por un video que se viralizó en las redes sociales.
Se viralizaron imágenes del expresidente de Independiente internado en una clínica. "El próximo periodista o youtuber que diga una mentira sobre mí, yo lo voy a buscar y lo voy a matar con mis propias manos".
"El próximo periodista o youtuber que diga una mentira sobre mí, yo lo voy a buscar y lo voy a matar con mis propias manos", dice Duka, tal como es conocido por su participación en programas de streaming.
Ante las diferentes versiones, uno de sus amigos, Emiliano Coroniti, aclaró lo que pasaba: "Duka esta bien, lo vi bien, con familia y amigos, gracias a todos por los mensajes de cariño y preocupación".
En 2022 se convirtió en una de las figuras centrales de “El Loco y el Cuerdo”, el programa que compartió con Flavio Azzaro. El dúo generó una audiencia enorme y abrió un nuevo capítulo en su vida mediática. Crudo, vehemente, sin filtros: su estilo encontró un ecosistema ideal en YouTube.
En 2024 se bajó del ciclo alegando motivos personales y de salud, pero ya estaba instalado como personaje de redes, con una presencia constante en entrevistas, posteos y debates futboleros y políticos.
Su regreso al centro de la escena también vino acompañado de polémicas. Críticas al manejo de Independiente, choques con otros dirigentes, denuncias sobre colectas para salvar al club, enfrentamientos discursivos con periodistas y hasta afiches anónimos en su contra: “estafador”, “traidor”, “vendehumo”.
Lejos de esconderse, Duka respondió como acostumbra: frontal, directo y con munición gruesa. Habla de operación política, cobardía del anonimato y peleas de poder dentro y fuera del club. Para sorpresa de nadie, redobla la apuesta cada vez que lo atacan.