Duka, internación y amenaza: Qué le pasó y cómo es su estado de salud

En 2024 se bajó del ciclo alegando motivos personales y de salud, pero ya estaba instalado como personaje de redes, con una presencia constante en entrevistas, posteos y debates futboleros y políticos.

Su regreso al centro de la escena también vino acompañado de polémicas. Críticas al manejo de Independiente, choques con otros dirigentes, denuncias sobre colectas para salvar al club, enfrentamientos discursivos con periodistas y hasta afiches anónimos en su contra: “estafador”, “traidor”, “vendehumo”.

Lejos de esconderse, Duka respondió como acostumbra: frontal, directo y con munición gruesa. Habla de operación política, cobardía del anonimato y peleas de poder dentro y fuera del club. Para sorpresa de nadie, redobla la apuesta cada vez que lo atacan.