8 de diciembre en Argentina: ¿se paga como feriado o día no laborable?

El 8 de diciembre se conmemora en Argentina el Día de la Inmaculada Concepción de María. En ese marco, surge una duda habitual entre trabajadores y empleadores: ¿se trata de un feriado nacional obligatorio o de un día no laborable?
Cada 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, una fecha religiosa que además marca el inicio de las tradiciones navideñas en miles de hogares.
La Ley 27.399 establece que esa fecha es un feriado nacional inamovible. Este año, al caer lunes, permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días, ideal para viajar, descansar o realizar actividades culturales y turísticas.
Al tratarse de un feriado obligatorio, quienes no trabajen mantienen el salario sin descuentos. En cambio, quienes estén obligados a cumplir tareas deberán cobrar el doble, según indica la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744:
El artículo 166 señala que se abona la remuneración normal + un adicional equivalente, mientras que el artículo 168 detalla cómo se efectúa ese incremento.
En los días no laborables, por el contrario, el empleador puede decidir si se trabaja o no, y en caso de prestar servicios no se paga un plus.
Más allá de la normativa, el 8 de diciembre tiene un fuerte arraigo cultural en el país. En millones de hogares, la fecha representa el inicio de la temporada navideña, con el clásico armado del arbolito como símbolo de las celebraciones de fin de año.
En el plano religioso, se recuerda el dogma de la Inmaculada Concepción de María, proclamado en 1854 por el papa Pío IX, que sostiene que la Virgen fue concebida libre de pecado original.