8 de diciembre en Argentina: ¿se paga como feriado o día no laborable?

En los días no laborables, por el contrario, el empleador puede decidir si se trabaja o no, y en caso de prestar servicios no se paga un plus.

Por qué se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María

Más allá de la normativa, el 8 de diciembre tiene un fuerte arraigo cultural en el país. En millones de hogares, la fecha representa el inicio de la temporada navideña, con el clásico armado del arbolito como símbolo de las celebraciones de fin de año.

En el plano religioso, se recuerda el dogma de la Inmaculada Concepción de María, proclamado en 1854 por el papa Pío IX, que sostiene que la Virgen fue concebida libre de pecado original.