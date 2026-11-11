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Bombazo: Carlos Tevez confirmó a un invitado de lujo para su partido despedida en la Bombonera

A Lionel Messi, Juan Román Riquelme y el "Kun" Agüero, se suma otro invitado de lujo para la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera.

Carlos Tevez

Carlos Tevez

El evento de homenaje a uno de los grandes referentes de la historia reciente xeneize empieza a tomar forma definitiva y promete constituirse en un espectáculo histórico. En las últimas horas, las plataformas oficiales de “El Último Baile” anunciaron de manera formal que Martín Palermo será uno de los invitados especiales en el partido tributo a Carlos Tevez, pactado para el próximo 20 de diciembre en el Estadio Alberto J. Armando. La confirmación del máximo goleador de la historia de Boca Juniors para volver a compartir campo de juego con el "Apache" despertó una enorme repercusión y expectativa entre los simpatizantes del club.

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De esta manera, el "Optimista del Gol" se suma a la nómina de presencias estelares previamente ratificadas, entre las que destaca la de Sergio "Kun" Agüero. El exdelantero del Manchester City y la Selección argentina volverá a compartir vestuario con Tevez, reeditando la alianza futbolística que construyeron tanto en el ámbito nacional como durante sus recordados pasos por la Premier League.

Qué estrellas del fútbol mundial y nacional ya confirmaron su presencia en La Bombonera

Además de las figuras ya anunciadas, el propio Tevez se encargó de ratificar la participación de dos gigantes de la disciplina. En el marco de una entrevista concedida a su excompañero en el Manchester United, el inglés Rio Ferdinand —quien también confirmó que viajará para formar parte del homenaje—, el "Apache" reveló de forma directa: “Messi va a jugar y Riquelme también”. De esta manera, el público asistente tendrá la oportunidad inédita de ver coincidir sobre el césped a Lionel Messi y Juan Román Riquelme.

Al mismo tiempo, la lista de personalidades proyectadas busca reunir a referentes con los que Tevez compartió plantel a lo largo de su carrera europea y en el seleccionado nacional:

  • Estrellas internacionales: El principal anhelo del organizador es contar con Cristiano Ronaldo, con quien forjó una estrecha amistad en el Manchester United. “A Cristiano lo voy a buscar yo”, manifestó tiempo atrás entre risas en una emisión del programa Olga. A la par del portugués, la nómina de gestiones incluye a referentes como Wayne Rooney, Paul Scholes, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Arturo Vidal y Patrice Evra.

  • Referentes argentinos y de Boca: En el plano local, integran la lista de eventuales participantes Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Maximiliano Rodríguez, Ezequiel Lavezzi y Cristian "Kily" González. Asimismo, se contemplan nombres ligados a la historia azul y oro como Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Delgado y Roberto Abbondanzieri.

  • Figuras de otras disciplinas: La convocatoria trasciende el ambiente futbolístico al incluir a dos reconocidos hinchas xeneizes de alcance internacional: el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y el extenista Juan Martín del Potro.

Cuándo y dónde ver el partido tributo a Carlos Tevez

El tributo oficial se llevará a cabo el domingo 20 de diciembre en el Estadio La Bombonera y contará con la transmisión en vivo de la señal ESPN. Aunque el atacante concluyó su trayectoria como profesional en junio de 2022 a los 38 años de edad, la jornada de fin de año representará el reencuentro formal y definitivo para despedirse ante los hinchas en el escenario donde se consolidó como ídolo popular.

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