Bombazo: Carlos Tevez confirmó a un invitado de lujo para su partido despedida en la Bombonera

El evento de homenaje a uno de los grandes referentes de la historia reciente xeneize empieza a tomar forma definitiva y promete constituirse en un espectáculo histórico. En las últimas horas, las plataformas oficiales de “El Último Baile” anunciaron de manera formal que Martín Palermo será uno de los invitados especiales en el partido tributo a Carlos Tevez, pactado para el próximo 20 de diciembre en el Estadio Alberto J. Armando. La confirmación del máximo goleador de la historia de Boca Juniors para volver a compartir campo de juego con el "Apache" despertó una enorme repercusión y expectativa entre los simpatizantes del club.