Escándalo con Pampita en Luján: la echaron de la misa del papa León XIV al grito de "Que se vaya"

Pero lo más sorprendente llegó cuando mencionó a la modelo. “Estaba acá Pampita, pero la echaron. ¡Son unas envidiosas!”, lanzó la mujer ante las cámaras.

Los gritos contra Pampita en Luján: “Que se vaya, que se vaya”

Durante la entrevista, una de las fieles brindó más detalles sobre el incómodo momento que habría vivido Carolina Ardohain en las inmediaciones de la Basílica.

“La gente la echó. No la dejaron estar acá”, aseguró. Luego explicó que algunas personas comenzaron a manifestar su descontento con la presencia de la conductora y reveló qué le gritaban.

“Empezaron a cantar ‘que se vaya, que se vaya’. Esto pasó a eso de las 7 de la mañana”, relató.

Según su testimonio, Pampita habría llegado acompañada por otras personas, aunque no precisó cuántas. “Por lo que sé, ella apareció acá sola, con un grupo de gente”, agregó.

La mujer también contó que intentó ayudar a la modelo para que pudiera permanecer en el lugar y presenciar la celebración.

“Yo le dije que le daba lugar, que podía venir acá con nosotras, pero se fue”, concluyó.

De acuerdo con los testimonios recogidos por LN+, la conductora finalmente se retiró de ese sector luego de los cánticos en su contra.

El episodio llamó la atención porque ocurrió en medio de una jornada religiosa que convocó a una multitud de fieles para acompañar al papa León XIV.

Por el momento, Pampita no realizó declaraciones públicas sobre el incidente relatado por las mujeres.