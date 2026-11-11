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"Recen por mí": se estrena el documental sobre el papa Francisco luego de la visita de León XIV a la Argentina

La película cuenta la historia del papa Francisco y revela una figura profundamente comprometida con las causas de los pobres, los marginados y los olvidados.

Recen por mí: se estrena el documental sobre el papa Francisco luego de la visita de León XIV a la Argentina. (Foto: Gentileza Prensa)

"Recen por mí": se estrena el documental sobre el papa Francisco luego de la visita de León XIV a la Argentina. (Foto: Gentileza Prensa)

Recen por mí: la historia de Francisco es un documental que narra la vida del papa Francisco, poniendo el foco en su labor social y humanitaria. La película revela una figura profundamente comprometida con las causas de los pobres, los marginados y los olvidados, desde su juventud en la Argentina hasta su rol como líder espiritual en el escenario global. Con material de archivo exclusivo y su testimonio personal, esta biografía revela un retrato íntimo de un líder espiritual cuya voz e ideales siguen conmoviendo al mundo entero.

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Para el director Facundo Bartucci, la decisión de hacer este documental nace del deseo de mostrar el lado más humano de Francisco, poniendo el foco en sus orígenes y en los ideales que defendió desde temprana edad. "Me interesaba especialmente su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad, algo que marcó su vida desde mucho antes de ser elegido Papa", afirmó.

A su vez, agregó: "En medio de un mundo en crisis (económica, ambiental, espiritual) me pareció necesario volver a mirar a aquellas figuras que no solo hablan de valores, sino que los encarnan".

"Francisco representa una voz incómoda para muchos, porque insiste en poner en el centro a los que el sistema deja afuera. Aquí lo que se busca es retratarlo no como una figura de poder, sino como un hombre que eligió acompañar y darle voz a aquellos que nunca son escuchados", agregó.

(Foto: Gentileza prensa).

(Foto: Gentileza prensa).

Ficha técnica de Recen por mí: la historia de Francisco

  • Título original: Recen por mí: la historia de Francisco
  • Duración: 1h 50mins
  • País: Argentina
  • Idioma: Español / Italiano / Latín (subtítulos en inglés disponibles)
  • Género: Documental / Biográfico / Social

La bio del director Facundo Bartucci

Director y productor argentino. Cofundador de la productora independiente Amargo y Retruco Films. Su obra combina investigación histórica, compromiso social y una estética sobria, con foco en retratar procesos humanos profundos. En 2024 realizó el cortometraje Ofelia y estudió Producción en la New York Film Academy (NYFA). Recen por mí: la historia de Francisco es su primer largometraje documental.

RECEN POR MÍ – La historia de Francisco | Trailer Oficial

En pocas palabras

  • Documental: Se estrena "Recen por mí: la historia de Francisco", centrado en su labor social.
  • Director: Facundo Bartucci busca mostrar el lado humano del Papa y su compromiso con los vulnerables.
  • Temática: La película aborda la figura de Francisco como voz incómoda que prioriza a los excluidos por el sistema.
Resumen generado por Thinkindot AI
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