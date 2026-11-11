"Recen por mí": se estrena el documental sobre el papa Francisco luego de la visita de León XIV a la Argentina

Recen por mí: la historia de Francisco es un documental que narra la vida del papa Francisco, poniendo el foco en su labor social y humanitaria. La película revela una figura profundamente comprometida con las causas de los pobres, los marginados y los olvidados, desde su juventud en la Argentina hasta su rol como líder espiritual en el escenario global. Con material de archivo exclusivo y su testimonio personal, esta biografía revela un retrato íntimo de un líder espiritual cuya voz e ideales siguen conmoviendo al mundo entero.