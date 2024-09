A los 45 años, Soledad Solaro confesó lo extraños motivos por los que desea ponerse en pareja con un viudo

“Porque me pasaron muchos issues (problemas) con las ex. Entonces, llegó un momento que dije ‘basta, quiero un viudo’ y si es huérfano mucho mejor”, indicó en una entrevista con Rulo para Infobae.

“Yo soy Super respetuosa de las ex, estamos hablando de las ex que tienen hijos, comparten hijos con tu pareja, y que tienen que tener un trato. Soy super respetuosa porque la mamá de sus hijos. Entonces, ponerte en esa pelea no está bueno por mi parte”, sumó.

“45 años reales, siempre estuve con hombres más grandes, por estadística todos los hombres que conozca van a venir con ‘terneritos al pie’, léase hijos, y sus ex”, concluyó.

“Es el combo perfecto”, dijo si conocí un hombre viudo, huérfano y sin hijos.