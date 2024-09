La sorpresa de Evaluna que descolocó a Camilo y lo hizo llorar: pero la llenaron de críticas

Y, el segundo tatuaje era completar una frase sobre su clavícula que le había escrito Camilo en una carta que no recuerda si fue por su cumpleaños o por el día de la madre, pero esto sería sorpresa.

Luego de tatuar se encargó a su marido para mostrarle la sorpresa y y el colombiano se emocionó mucho, y le agradeció el gesto.

Sin embargo, en las redes no faltaron las críticas y muchos temieron que no estuviera bien hacerlo porque está amamantando.

“En Colombia me dicen que la tinta deja residuos en la sangre y le puede pasar al bebé por medio de la leche materna”, “Yo me quería hacer mi primer tatuaje y me dijeron que no podían porque estaba dando pecho”, fueron alguno de los mensajes de advertencia que recibió Evaluna.