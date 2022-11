A los 54 años, una exBaywatch posa en lencería tras afirmar que se siente sola

El epígrafe de la imagen no hizo referencia a las críticas que recibió a principios de este año, cuando le dijeron que era demasiado mayor para posar en ropa interior o en trajes de baño. Todo lo contrario: les recordó a sus seguidores que ella es aún una mujer muy atractiva.

"Alexa, coloca ‘Girl on Fire’ de Alicia Keys", escribió la estrella de cine y televisión para sus 1,1 millones de seguidores.

Donna_Derrico_Baywatch.png

En tanto, Donna publicó el domingo otra imagen de hace algunos años, en la que dice que es admirada, pero no amada.

“No soy un ángel. He hecho algunas cosas cuestionables. Algunas con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo y desearía poder olvidar. Algunas cuando no estaba en mis cabales y no me importa recordar”, comenzó su historia.

"Los Ángeles es una ciudad muy solitaria, llena de hermosas personas solitarias temporales y yo soy un ser humano como todos los demás", agregó la exestrella de Baywatch.

Luego, escribió sobre sus sentimientos. "Y a veces la compañía de un hombre hermoso puede sentirse como una especie de amor, ¿no?", preguntó, para luego reflexionar: "Entonces se fue y me recuerdo a mí mismo que todo en esta ciudad es una fantasía".

Donna_Derrico_entera.jpg

“Vivo en un estado de abundancia cuando se trata de hombres, así que nunca me quedo sin una cita si no quiero. Pero sobre todo prefiero estar sola. Es algo que entumece el corazón cuando tantos hombres te desean, pero ninguno te ama”, agregó.

En el mismo sentido, dijo haberse dado cuenta de que “el uso deliberado del atractivo sexual dificulta que las personas aprecien otras cosas sobre ti”.

Más adelante, la modelo expresó que piensa que todas nuestras decisiones en la vida, tanto buenas como malas, nos moldean en lo que somos hoy.