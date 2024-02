A los 71 años, preocupa la salud de Verónica Castro: Cristian Castro viajó de urgencia a verla

"Yo acabo de ir a ver a Verónica y sí está delicada, está delicada, le duele mucho su espalda por el mismo accidente, tiene titanio en toda esta parte de aquí arriba de la columna", comenzó diciendo el hermano de Cristian.

"Son unos dolores terribles, es una señorona. Verónica Castro hace un gran esfuerzo, sí le duele. A veces he querido a verla después y me dice: 'Me siento delicada, Marquitos'. Está saliendo adelante, pero sí le duele", agregó Valdes.

“Nadie sabe en qué momento podría dejarnos", dijo y llamó a su hermano Cristian para que se tomé el primer vuelo a verla.

Una vez que llegó a México, Cristian publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a su madre, su novia Mariela Sánchez.