La presentación y especial obsequio con el que la nueva novia de Cristian Castro sorprendió a Verónica

La diva de los teléfonos prefirió no darle lugar al cachorro que le obsequió el artista ya que tenía perros otros más grandes y él optó por entregárselos a su madre para que los cuide. Además, la novia de Cristian le obsequió una pintoresca flor de papel de decoración interna.

cristian castro novia veronica castro.jpg

“Mi suegra tan hermosa”, reflejó Mariela en su cuenta de Instagram en una foto junto a Verónica y mencionándola donde se las ve a pura sonrisa. Y luego el cantante compartió una postal de toda la familia unida.

En la foto se los puede ver tanto a Cristian como a Mariela acompañados por Verónica y por Michel, hermano de cantante, además de su pareja, la argentina Flor Serrano.

Se dio una linda reunión todos juntos donde charlaron de todos los temas y se pusieron al día a pura armonía en lo que fue la presentación oficial de la nueva novia del cantante con la familia.

La familia unida en México.

cristian castro novia veronica castro 1.jpg

cristian castro novia mexico.jpg

El motivo por el que Susana Giménez rechazó el especial regalo de cumpleaños de Cristian Castro

Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez asistieron al festejo de cumpleaños número 80 de Susana Giménez en su casa de Punta del Este y además de regalarle el show musical en el mega evento, el cantante le obsequió un cachorrito.

Sin embargo, después se supo que la conductora terminó entregándole la mascota a Barby Franco y Fernando Burlando, algo que molestó al artista y a su novia, Mariela Sánchez.

En charla con el ciclo A la tarde, América Tv, el cantante y su novia cordobesa explicaron bien qué pasó con el perrito que le obsequiaron a Susana y la razón por la que la animadora optó por no tenerlo.

“Si contesto yo, voy a contestar mal...”, adelantó Cristian Castro con cara de cierto malestar ante la consulta de Luis Ventura por este tema particular.

Y luego su novia amplió: “Aparte de regalarle su show para el cumpleaños, le obsequiamos un perro. Le mandamos a hacer un bolso, con todo lo que significa, lo compramos en Buenos Aires, le hicimos todos los papeles. Cuando nos empezaron a mostrar los perritos, Cristian se quiso quedar con uno para nosotros, entonces compramos dos”.

“Le llevamos el perro pero, aparentemente, Susana no lo podía tener porque ella tiene perros muy grandes”, sostuvo. Sin embargo, lo que molestó a la pareja fue la actitud que tuvo la diva con el obsequio. “Entonces en el cumpleaños empezaron a ver quién se quedaba con el perro y se lo terminaron llevando Barby Franco y Fernando Burlando”, contó Sánchez, con cierta decepción en su tono de voz.

“¿Estás enojado?”, le preguntaron al cantante. Y él contestó sincero y un tanto desilusionado con la actitud de la diva: “Yo solamente digo que los regalos no se regalan. Me parece que con una llamada a mí o a Mariela se hubiese resuelto todo el asunto. Pero no la llamaron a Mariela, no me llamaron a mí, y bueno, quedé con cierta tristeza, no enojado”.

“Le fuimos a cantar, le cantamos con mucho cariño y tenemos un amor inmenso por Susana, pero esto me pareció....”, agregó sin poder cerrar su frase.

“Cristian había hablado con la nieta (Lucía Celasco) y la hija de Susana (Mercedes Sarrabayrouse) y les dijo ‘veo que tienen perros grandes, entonces lo que te pido es que me avises si no se lo va a quedar nadie de la familia, porque me lo quedo yo", explicó la pareja del cantante.

Y sobre el perro en cuestión, confirmó cuál será su nuevo hogar: “Ya lo tenemos nosotros porque le vamos a regalar las dos (mascotas) a Verónica (Castro)”.