A seis meses de la Copa del Mundo: se supo el verdadero motivo por el que borraron al Papu Gómez

“No me arrepiento de nada, di todo por ganar la Copa del Mundo y hoy mi tobillo lo está pagando”, escribió el ex Arsenal y San Lorenzo en su cuenta de Instagram a principios de febrero.

Pero lo llamativo es que no recibió el apoyo de ninguno de los jugadores que junto a él ganaron la Copa del Mundo, ni fue invitado a los festejos. Lionel Scaloni lo había convocado para los partidos de marzo, más allá de que no tenía el alta médica y no iba a jugar, pero al parecer fue el Sevilla que no lo dejó venir para que terminara su recuperación en el club.

Por ahora, no sería tampoco tenido en cuenta para el arranque de la próxima campaña 23-24 de las Eliminatorias que darán el puntapié en septiembre. Pero la versión más fuerte es que el resto del equipo se enteró que el Papu habría realizado algún conjuro de magia negra no solo para ganar la competencia sino que también para ser titular, lo que habría generado lesiones de dos de sus compañeros días antes de que empiece la competencia.

"No hay excepciones": el impactante video que grabaron Acuña y "Papu" Gómez sobre la Ley de alcohol cero

Alejandro "Papu" Gómez y Marcos Acuña, jugadores de la Selección Argentina que se consagró campeona del Mundial Qatar 2022, realizaron una campaña de concientización impulsada por el Ministerio de Transporte sobre la Ley de alcohol cero al volante, aprobada por el Congreso. Según informará el ministerio a cargo de Diego Giuliano, próximamente se unirán otros miembros de la "Scaloneta".

A través de las redes sociales, se han difundido videos de Acuña y "Papu" Gómez brindando consejos y recomendaciones para promover la campaña de concientización, que se puso en marcha tras la sanción de la ley el 13 de abril pasado.

Acuña expresó: "¿Sabías que desde el 13 de abril la ley de alcohol cero a nivel nacional es un hecho?. Te dejo un consejo: ponela en práctica de verdad. Si tomaste, no manejes".

De manera similar, "Papu" Gómez grabó un video en el que dijo: "Hola, soy el Papu. Y hoy vengo con una buena noticia para todos. La ley de alcohol cero ya es un hecho y aplica para todo el país. Y en esta tenemos que estar todos juntos, vos, yo, tus amigos, tus hijos, y todos los que manejan porque la seguridad vial es responsabilidad de todos. Acordate, cero es cero y acá no hay excepciones. Ayudame a compartir esta hermosa iniciativa. Nos vemos".

Se espera que en los próximos días otros campeones del mundo se sumen a esta iniciativa promovida por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre la importancia de respetar las normas de tránsito para prevenir posibles accidentes viales.

Hasta el momento, 14 provincias ya han incorporado la Ley Nacional de Alcohol cero al volante: Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Chaco, La Rioja, Buenos Aires y Formosa.