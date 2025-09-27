Aceite de oliva extra virgen: los 9 beneficios que tiene para la salud, según la ciencia

Rico en antioxidantes y grasas saludables, el aceite de oliva extra virgen es uno de los pilares de la dieta mediterránea. Numerosas investigaciones lo vinculan con la prevención de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y metabólicas.
El aceite de oliva extra virgen no solo aporta sabor a las comidas, sino que protege el corazón, el cerebro y el metabolismo gracias a sus grasas saludables y antioxidantes naturales.
El aceite de oliva extra virgen no solo es un ingrediente central en la gastronomía, sino también un aliado de la salud, respaldado por evidencia científica sólida. Su composición se caracteriza por un alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados, especialmente ácido oleico, y por la presencia de compuestos fenólicos con efecto antioxidante y antiinflamatorio.
Para aprovechar al máximo sus beneficios y sabor, se recomienda usar el aceite de oliva extra virgen en crudo sobre ensaladas, verduras asadas, legumbres, pescados, pastas o panes integrales, o añadirlo al final de guisos y sopas.
El aceite de oliva extra virgen aporta múltiples beneficios respaldados por estudios científicos y recomendaciones de organismos internacionales:
Protección cardiovascular: estudios como PREDIMED (2013) demostraron que su consumo reduce significativamente el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y muerte por enfermedades del corazón.
Reducción del colesterol y presión arterial: sl ácido oleico mejora el perfil lipídico, aumentando el HDL (“colesterol bueno”) y disminuyendo el LDL (“colesterol malo”), mientras que sus compuestos fenólicos ayudan a regular la presión arterial.
Salud cerebral y prevención de Alzheimer: polifenoles como el oleocantal disminuyen la acumulación de placas amiloides y contribuyen a la preservación de la memoria y otras funciones cognitivas.
Control metabólico y diabetes tipo 2: mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a estabilizar los niveles de glucosa, favoreciendo la prevención y manejo de la diabetes.
Efecto antiinflamatorio: sus compuestos bioactivos actúan de manera similar a antiinflamatorios suaves, reduciendo la inflamación crónica sin los efectos secundarios de fármacos.
Propiedades antioxidantes: Protege células y lípidos del estrés oxidativo, previniendo daño celular y envejecimiento prematuro.
Prevención de obesidad y síndrome metabólico: integrado en una dieta equilibrada, ayuda a mantener un peso saludable y reduce factores de riesgo como hipertensión, colesterol elevado y triglicéridos altos.
Salud intestinal: sus polifenoles actúan como prebióticos, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas que mejoran digestión e inmunidad.
Estabilidad en la cocina: es más resistente a la oxidación que aceites poliinsaturados, por lo que conserva sus propiedades durante cocciones moderadas.
No todos los aceites vegetales ofrecen los mismos beneficios que el aceite de oliva extra virgen, pero eso no significa que sean totalmente dañinos. Su valor nutricional depende del tipo de grasa y del grado de refinado:
Aceites refinados (girasol, maíz, soja, canola): Durante el proceso industrial pierden la mayoría de polifenoles y antioxidantes naturales. Son más susceptibles a la oxidación, especialmente al calentarse, lo que puede generar compuestos menos saludables.
Grasas poliinsaturadas: Presentes en muchos aceites refinados, son esenciales en pequeñas cantidades para la salud, pero su exceso o degradación por calor puede aumentar el riesgo de inflamación y daño celular.
Aceites parcialmente refinados o mezclas: Pueden aportar calorías y grasas vegetales, pero no ofrecen la misma protección antioxidante ni antiinflamatoria que el aceite de oliva virgen extra.
Beneficio relativo: Su consumo moderado sigue siendo útil como fuente de ácidos grasos esenciales, pero no reemplaza los efectos protectores demostrados del aceite de oliva extra virgen sobre corazón, cerebro y metabolismo.