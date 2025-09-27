Aceite de oliva extra virgen: los 9 beneficios que tiene para la salud, según la ciencia

El aceite de oliva extra virgen aporta múltiples beneficios respaldados por estudios científicos y recomendaciones de organismos internacionales:

Protección cardiovascular: estudios como PREDIMED (2013) demostraron que su consumo reduce significativamente el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y muerte por enfermedades del corazón.

Reducción del colesterol y presión arterial: sl ácido oleico mejora el perfil lipídico, aumentando el HDL (“colesterol bueno”) y disminuyendo el LDL (“colesterol malo”), mientras que sus compuestos fenólicos ayudan a regular la presión arterial.

Salud cerebral y prevención de Alzheimer: polifenoles como el oleocantal disminuyen la acumulación de placas amiloides y contribuyen a la preservación de la memoria y otras funciones cognitivas.

Control metabólico y diabetes tipo 2: mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a estabilizar los niveles de glucosa, favoreciendo la prevención y manejo de la diabetes.

Efecto antiinflamatorio: sus compuestos bioactivos actúan de manera similar a antiinflamatorios suaves, reduciendo la inflamación crónica sin los efectos secundarios de fármacos.

Propiedades antioxidantes: Protege células y lípidos del estrés oxidativo, previniendo daño celular y envejecimiento prematuro.

Prevención de obesidad y síndrome metabólico: integrado en una dieta equilibrada, ayuda a mantener un peso saludable y reduce factores de riesgo como hipertensión, colesterol elevado y triglicéridos altos.

Salud intestinal: sus polifenoles actúan como prebióticos, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas que mejoran digestión e inmunidad.