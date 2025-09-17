Un estudio advierte sobre qué alimentos pueden aumentar el riesgo de demencia y problemas vasculares

dieta-mediterranea

El estudio también analizó la dieta MIND, un plan diseñado específicamente para proteger la salud cerebral y retrasar el deterioro cognitivo.

Esta alimentación combina elementos de la dieta mediterránea con recomendaciones de la dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), que busca reducir la presión arterial mediante menor consumo de sal, alimentos procesados y grasas poco saludables.

Ambos patrones mostraron beneficios importantes para la salud cognitiva y cardiovascular, reforzando la idea de que ciertos hábitos pueden influir en el riesgo de demencia y otras enfermedades crónicas.

Otra conclusión de la investigación indicó que la alimentación tenía poca influencia sobre problemas articulares asociados a la edad, como la artritis. Esto demostró que, aunque los hábitos alimenticios afectaban la función cerebral y la salud cardiovascular, no alteraban de manera significativa todas las condiciones del envejecimiento.

El estudio no sugirió planes de alimentación específicos. Los investigadores analizaron las dietas habituales de los participantes y las compararon con patrones saludables reconocidos. Los hallazgos reforzaron la idea de que elegir alimentos frescos, naturales y nutritivos contribuía a retrasar la aparición de enfermedades crónicas y protegía la función cognitiva en la vejez.