Netflix enamora con su nueva comedia romántica y es la película más vista en el mundo

De qué trata "French Lover" en Netflix

El corazón de French Lover gira en torno a Marion, interpretada por Sara Giraudeau, una camarera de origen humilde que enfrenta las dificultades de la vida cotidiana, y Abel Camara, el personaje de Omar Sy, una celebridad que disfruta del éxito y la admiración de las masas.

Según lo describe la sinopsis oficial de Netflix: "Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?".

El film se convierte así en un retrato de los contrastes entre anonimato y estrellato, y de cómo un encuentro inesperado puede redefinir destinos.

French Lover Netflix 2

El elenco de la película "French Lover"

Omar Sy

Sara Giraudeau

Alban Ivanov

Pascale Arbillot

Agnès Hurstel

Xavier Lacaille

Cindy Bruna

Amaury De Crayencour

Isabelle Candelier

Antoine Chappey

Furor por el estreno de "French Lover" en Netflix

El estreno global de French Lover se programó para este viernes 26 de septiembre de 2025. Desde entonces, ya está disponible en todos los países donde Netflix opera.

La plataforma busca posicionar la película como uno de sus títulos destacados de la temporada, en un contexto donde el público se inclina cada vez más por historias emocionales y románticas con toques modernos.

French Lover Netflix 3

Un nuevo desafío para Omar Sy, protagonista de Lupin

El actor francés Omar Sy se consolidó como una estrella internacional gracias a su papel en Lupin, la serie que rompió récords de audiencia en Netflix. Con French Lover, Sy se aparta de la intriga y el suspenso para sumergirse en el terreno del romance, un registro diferente que pone a prueba su versatilidad actoral.

Su presencia en esta cinta no solo atrae a los seguidores de Lupin, sino también a quienes esperan verlo en una faceta más íntima y emocional.

LUPIN NETFLIX.jpg

La mirada de Nina Rives, directora de "French Lover"

Para Nina Rives, esta película representa su gran salto como directora. En entrevistas previas, señaló que su intención es mostrar un romance que se sienta auténtico, capaz de reflejar la vida cotidiana de quienes están lejos de los focos y la tensión de quienes los habitan constantemente.

Su colaboración con Noémie Saglio fue clave para darle al guion un equilibrio entre frescura, comedia ligera y drama. Rives apuesta por una dirección que combina sensibilidad y ritmo narrativo, con escenas diseñadas para emocionar y al mismo tiempo mantener un tono accesible para el público global.

French Lover Netflix 4

Por qué "French Lover" es la comedia romántica del año

La expectativa por French Lover crece día a día. Netflix sabe que Omar Sy es un imán para la audiencia, y el salto del actor hacia un género romántico tiene todos los ingredientes para atraer a espectadores de diferentes generaciones.

El tráiler ya despertó comentarios en redes sociales, donde los usuarios destacan la química de los protagonistas y la estética parisina que se insinúa en varias escenas. Se espera que, ahora que ya está estrenada, la película se convierta en tema de conversación en plataformas digitales y encabece el ranking de tendencias de la plataforma.

Tráiler de "French Lover" en Netflix