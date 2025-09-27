A24.com

Alberto Cormillot fue intervenido quirúrgicamente del corazón: cómo sigue su estado de salud

Alberto Cormillot sufrió un fuerte dolor en el pecho y tuvo que ser trasladado de urgencia al Sanatorio Finochietto, donde fue intervenido quirúrgicamente del corazón. Según relató, la situación podría haber sido peor de no llegar a tiempo.

27 sept 2025, 17:08
Alberto Cormillot (1)
Alberto Cormillot puso en alerta a todos luego de sufrir un dolor en el pecho, y que debido a ello, tuviera que ser trasladado de urgencia al Sanatorio Finochietto para intervernirlo quirúrgicamente.

El viernes 26 de septiembre, en Cuestión de Peso (El Trece), Alberto relató el temor que sintió al comenzar con los dolores. “Nos asustamos, debo decirte", expresó. Luego contó que, mientras llegaba a la radio alrededor de las 5:20, comenzó a sentir una molestia en el pecho que se extendía hacia la mandíbula y los oídos. “Era una sensación rara, que no había tenido antes”, agregó.

“Estaban todas muy bien, salvo una. Y esa era la que, si yo no iba en ese momento, se hubiera tapado”, indicó sobre sus arterias, y explicó que dos horas y media después le colocaron un stent coronario para evitar complicaciones. Acto seguido, Cormillot se animó a adelantar que, de no haber ido al hospital en ese instante y haber entrado a trabajar en la radio, podría haber sufrido un infarto.

Respecto al diagnóstico, el doctor explicó que tenía una pequeña placa obstruyendo una arteria: “Tengo colesterol hereditario, me lo diagnosticaron cuando tenía 20 años, y lo vengo controlando desde aquella época. Pero también tengo muchos kilómetros de rodaje, y entonces se van acumulando placas en las arterias. Esas placas, si uno hace todo bien, se estabilizan; eso quiere decir que se meten adentro de la pared y no joroban más”.

En el estudio, su hijo, Adrián Cormillot, agregó detalles sobre la obstrucción: “Son placas de ateroma. Uno a lo largo de la vida va acumulando pequeñas cantidades de grasa en la pared, que van produciendo como una especie de verruguita. A veces puede tener un accidente: un pedacito de esa verruguita se suelta y va a lo último de la circulación”.

Alberto Cormillot

Cómo se realiza una angioplastia

En el programa, también explicaron cómo es la colocación de un stent a la que se sometió Alberto Cormillot. “Tengo una intervención en el corazón que se llama angioplastía. Se pone un tubito en la parte achicada de la arteria y es como si estuvieran canalizando por adentro la arteria”, sostuvo el médico en diálogo con Adrián, su hijo, y Mario Massaccesi, conductor de Cuestión de Peso (El Trece).

Luego de explicar con claridad el procedimiento, Adrián llevó tranquilidad con un mensaje alentador en pantalla: “Es increíble que el resto del corazón de mi padre parecía de un pibe de 20 años. La coronaria derecha era la que estaba obstruida”.

Respecto a cómo sigue su salud, Alberto contó que ya le dieron el alta, pero deberá realizarse más estudios: “Las primeras semanas tenés que estar anticoagulado para que ese tubito se establezca bien y no se produzca ninguna coagulación. Como yo tengo las plaquetas que no están muy altas, tengo que tener mucho cuidado con la coagulación”.

