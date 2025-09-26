En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Natacha Jaitt
Ulises Jaitt
Drama

El drama oculto de Valentino Jaitt: la verdad sobre su padre y su madre

Sobredosis, cáncer y violencia: la historia maldita de Valentino Jaitt. Enterate.

El drama oculto de Valentino Jaitt: la verdad sobre su padre y su madre

El nombre de Valentino Jaitt volvió a ocupar los titulares tras una denuncia estremecedora: el hijo menor de Natacha Jaitt aseguró que sufrió golpes y maltratos de parte de su tío, Ulises Jaitt. La confesión, realizada a sus 19 años, abre un nuevo capítulo en la historia de un joven atravesado por la tragedia familiar.

Leé también El descargo de Antonella, la hija mayor de Natacha, tras la grave denuncia de su hermano Valentino contra Ulises Jaitt
El descargo de Antonella, la hija mayor de Natacha, tras la grave denuncia de su hermano Valentino contra Ulises Jaitt

Porque la vida de Valentino, desde la infancia, estuvo marcada por dos pérdidas irreparables: la de su padre, el actor Adrián Yospe, y más tarde la de su madre, la mediática Natacha Jaitt, en un final rodeado de polémica y sospechas.

Valentino es hijo de Adrián Yospe, un actor de trayectoria en televisión, cine y teatro, recordado por sus papeles en “Grande Pá!”, “Poliladron”, “Gasoleros”, “Chiquititas” y la exitosa película “Pizza, Birra, Faso”.

image

Pero su carrera se apagó abruptamente en 2011. A los 41 años, Yospe murió tras una dura batalla contra un cáncer en la unión esofagogástrica. Fue internado en la Clínica San Lucas, en San Isidro, donde pasó sus últimos días en coma farmacológico.

Su familia confirmó que el tumor fue detectado demasiado tarde: ya estaba avanzado y con metástasis. “Todo fue muy rápido”, contaron. Tenía molestias al comer desde hacía más de un año, pero el diagnóstico llegó tarde.

El desenlace dejó a Valentino sin padre. Sus restos descansan en el cementerio judío de Berazategui.

La segunda gran herida llegó en 2019. La madrugada del 23 de febrero, Natacha fue hallada muerta en un salón de fiestas de Tigre. Según la Justicia, la causa fue una sobredosis de cocaína.

image

Sin embargo, desde el primer momento, la hipótesis de un crimen encubierto sobrevoló el caso. Su familia denunció irregularidades en la investigación, pero la versión oficial nunca cambió: sobredosis, no asesinato.

Valentino tenía apenas 13 años. Su vida volvió a partirse en dos.

Hoy, con 19, Valentino rompió el silencio en una entrevista con Fernanda Iglesias. Y no se guardó nada: “A mi tío siempre lo dejé bien parado, pero la realidad es distinta. Desde que tengo ocho años, y más aún después de la muerte de mi madre, que todo colapsó para él, siempre fue muy violento conmigo”.

El testimonio dejó helados a muchos. El joven, que cargó con la sombra del dolor y el escándalo mediático, ahora expone un costado desconocido de la familia Jaitt.

image
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Natacha Jaitt Ulises Jaitt
Notas relacionadas
Valentino, hijo de Natacha Jaitt, denunció a su tío Ulises por violencia familiar y contó el calvario que vivió
Desafío visual: dónde está el "Batman intruso" entre los gatos
Cómo conectar tu celular al televisor con HDMI y por qué deberías hacerlo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar