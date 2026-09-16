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Aceites esenciales para limpiar y perfumar la casa: cuáles usar y cómo diluirlos

Una guía práctica para sumar aromas a pisos, textiles, baños y cocinas sin arruinar materiales ni reemplazar productos de limpieza cuando son necesarios.

Aceites esenciales para limpiar y perfumar la casa: cuáles usar y cómo diluirlos. (Imagen ilustrativa)
Aceites esenciales para limpiar y perfumar la casa: cuáles usar y cómo diluirlos. (Imagen ilustrativa)

Los aceites esenciales pueden ser buenos aliados para dejar un aroma agradable en la casa, pero conviene usarlos con criterio. Al tratarse de extractos concentrados de plantas, no deberían aplicarse puros sobre cualquier superficie ni reemplazar al jabón, al detergente o a los productos desinfectantes cuando la tarea lo requiere.

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La clave está en la dilución, la cantidad y el tipo de material sobre el que se aplican. Unas gotas pueden mejorar el perfume de un limpiador casero, de la ropa recién lavada o de un ambiente cerrado. En cambio, una fórmula demasiado cargada puede dejar olor excesivo, manchar telas, alterar acabados o resultar molesta para personas sensibles a las fragancias.

Limón, eucalipto y naranja para superficies lavables

Para preparar un limpiador multiuso aromático se puede mezclar medio litro de agua con una cucharadita de jabón líquido neutro y entre 10 y 15 gotas de aceite esencial de limón o de eucalipto. Como el aceite no se integra de forma estable con el agua, es importante agitar la botella antes de cada uso.

Esta preparación puede aplicarse en azulejos, puertas, mesadas lavables y otras zonas de la cocina o el baño, siempre con una prueba previa en un sector poco visible. Esa comprobación ayuda a detectar si el material cambia de color, pierde brillo o queda con alguna marca.

En la cocina, cuando hay grasa, el primer paso sigue siendo el agua tibia con detergente. El aceite esencial puede sumarse después para perfumar, pero no sustituye la acción del jabón ni el enjuague.

El aceite esencial de naranja dulce también es útil en mezclas con agua y jabón neutro. Además, puede servir para aflojar restos de etiquetas o pegamentos: se colocan apenas unas gotas sobre el adhesivo, se espera unos segundos y se retira con un paño. En plásticos, maderas pintadas o superficies brillantes, la prueba previa es indispensable.

Los aceites cítricos deben reservarse para superficies lavables. En mármol, granito, piedra natural u otros materiales delicados, conviene revisar las indicaciones del fabricante y usar productos de pH neutro cuando corresponda.

Lavanda para textiles, armarios y ropa de cama

La lavanda es una de las opciones más elegidas para perfumar textiles. Puede aplicarse en bolas de lana para secadora o en un paño húmedo dentro del tambor, siempre que el manual del electrodoméstico no lo desaconseje.

También se pueden preparar bolsitas de tela con arroz o bicarbonato y unas gotas de aceite esencial para colocar en cajones, estantes o armarios. Para cortinas, almohadones o sábanas, una alternativa es hacer un spray con 100 mililitros de agua, una cucharadita de alcohol apto para uso doméstico y cinco gotas de lavanda. Se recomienda pulverizar desde cierta distancia y evitar humedecer demasiado las fibras.

Los aceites esenciales puros no deberían aplicarse directamente sobre telas delicadas, cuero, seda o prendas que puedan mancharse.

Menta y pino para olores puntuales y pisos

La menta puede ayudar a perfumar zonas donde suelen concentrarse olores, como el tacho de basura, el lavadero, la cocina, el garaje o espacios con poca ventilación. Una forma simple de usarla es colocar dos o tres gotas en un disco de algodón y dejarlo en el fondo del recipiente antes de poner una bolsa nueva.

Si se usa en el interior del tacho, primero hay que retirar la suciedad, lavar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. En ambientes pequeños, lo mejor es empezar con una dosis mínima para evitar un aroma invasivo.

El aceite esencial de pino suele elegirse para pisos por su perfume asociado a limpieza. Puede agregarse en poca cantidad a un balde con agua y jabón neutro, siempre que el revestimiento admita limpieza húmeda. En madera, laminados o pisos encerados, la humedad excesiva o ciertos componentes pueden afectar el acabado.

Precauciones para un uso seguro

El bicarbonato puede ayudar a absorber olores en cestos, heladeras apagadas o alfombras, y se le pueden sumar unas gotas de lavanda o cítricos antes de retirarlo con aspiradora. El vinagre blanco, en cambio, sirve para sarro ligero en superficies compatibles, pero no debe usarse en piedra natural ni materiales sensibles a los ácidos.

No conviene mezclar aceites esenciales con lavandina, amoníaco u otros limpiadores industriales. Tampoco es útil combinar bicarbonato y vinagre como solución universal: la reacción es breve y pierde fuerza rápido.

Los frascos deben guardarse cerrados, identificados y lejos de chicos y mascotas. No son aptos para ingerir ni para aplicar puros sobre la piel. En hogares con animales o niños pequeños, hay que extremar cuidados, especialmente con aceites como eucalipto o árbol de té.

En pocas palabras

  • Aceites esenciales: Son aliados para perfumar el hogar, pero deben usarse con precaución, diluidos y sin reemplazar productos de limpieza.
  • Usos prácticos: Limón, eucalipto y naranja son ideales para superficies lavables, mientras que la lavanda se recomienda para textiles y armarios.
  • Precauciones: Evitar mezclar con lavandina o amoníaco, guardarlos fuera del alcance de niños y mascotas, y no ingerirlos ni aplicarlos puros sobre la piel.
Resumen generado por Thinkindot AI
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